Adolescente é executado a tiros na Grande BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um adolescente, de 16 anos, foi morto neste sábado (4/10) no Bairro Vila Esportiva, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De posse do jovem, foram apreendidos uma sacola com 16 buchas de maconha, cinco pedras de crack, sete pinos de cocaína, um rádio-comunicador e R$ 365,75 em notas e moedas. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), até o momento, ninguém foi preso.

A corporação informou que foi acionada na Rua Álvaro Celso, onde a vítima foi encontrada caída no chão e com múltiplas perfurações por disparo de arma de fogo nas regiões do peito e da cabeça.

Testemunhas que não quiseram se identificar relataram à PMMG que o suspeito do crime "é um homem de estatura baixa, acima do peso, de barba e moreno e que conduzia uma moto Honda CG Titan preta". O autor fugiu após o ocorrido.

Conforme os relatos, o suspeito teria chamado a vítima antes de efetuar os disparos e fugiu logo em seguida. As testemunhas ainda disseram que o crime possivelmente ocorreu em resposta a uma tentativa de homicídio registrada no dia 2 de outubro, contra outro jovem.

O corpo do adolescente foi reconhecido pelo tio e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A equipe da perícia compareceu ao local e recolheu nove munições usadas e uma intacta.

A Polícia Militar informou que, no local, não havia câmeras de segurança para auxiliar nas investigações.