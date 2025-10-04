Assine
overlay
Início Gerais
HOMICÍDIO

Adolescente é executado a tiros na Grande BH

Crime aconteceu em Vespasiano, neste sábado (4/10). Com a vítima, foram encontrados drogas e dinheiro. Ninguém foi preso até o momento

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
04/10/2025 21:52 - atualizado em 04/10/2025 21:53

compartilhe

SIGA
x
Adolescente é executado com tiros no peito e na cabeça na Grande BH
Adolescente é executado com tiros no peito e na cabeça na Grande BH; polícia procura o suspeito crédito: PMMG

Um adolescente, de 16 anos, foi morto neste sábado (4/10) no Bairro Vila Esportiva, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De posse do jovem, foram apreendidos uma sacola com 16 buchas de maconha, cinco pedras de crack, sete pinos de cocaína, um rádio-comunicador e R$ 365,75 em notas e moedas. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), até o momento, ninguém foi preso.

A corporação informou que foi acionada na Rua Álvaro Celso, onde a vítima foi encontrada caída no chão e com múltiplas perfurações por disparo de arma de fogo nas regiões do peito e da cabeça.

Testemunhas que não quiseram se identificar relataram à PMMG que o suspeito do crime "é um homem de estatura baixa, acima do peso, de barba e moreno e que conduzia uma moto Honda CG Titan preta". O autor fugiu após o ocorrido.

Leia Mais

Conforme os relatos, o suspeito teria chamado a vítima antes de efetuar os disparos e fugiu logo em seguida. As testemunhas ainda disseram que o crime possivelmente ocorreu em resposta a uma tentativa de homicídio registrada no dia 2 de outubro, contra outro jovem.

O corpo do adolescente foi reconhecido pelo tio e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A equipe da perícia compareceu ao local e recolheu nove munições usadas e uma intacta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar informou que, no local, não havia câmeras de segurança para auxiliar nas investigações.

Tópicos relacionados:

grande-bh policia vespasiano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay