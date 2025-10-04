Moradores relatam tremor de terra em cidade mineira e mobilizam bombeiros

Um suposto tremor de terra movimentou a cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, neste sábado (4/10). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por moradores, especialmente na região do Bairro Santa Luzia.

Segundo a corporação, uma equipe se deslocou até o local, onde os moradores foram ouvidos. Os habitantes disseram ter percebido um ruído intenso, parecido com o de uma explosão.

Além disso, afirmaram que houve trepidações no interior das residências, principalmente nas portas e janelas.

O Corpo de Bombeiros realizou uma vistoria, e, durante a verificação, não foram identificados danos estruturais ou a patrimônios. Ninguém se feriu.

Os militares, no entanto, informaram que seguem investigando, junto com a Defesa Civil, para tentar identificar a origem do evento inusitado.

A orientação da corporação é a de que, caso haja novos indícios, os habitantes devem entrar em contato imediatamente pelo telefone 193.