Três adolescentes são apreendidos suspeitos de envolvimento na morte de PM

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Três adolescentes foram apreendidos, neste sábado (4/10), suspeitos de envolvimento na perseguição que culminou na morte do soldado da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) Thiago Belizar Faustino, de 26 anos. O caso aconteceu na noite dessa sexta-feira (3/10). A vítima era lotada no 35º Batalhão da Polícia Militar em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e estava em patrulhamento.

Segundo informado pela corporação em coletiva de imprensa, três jovens pilotavam duas motos por volta das 19h20 na Rua Gama Neto, no Bairro Barreiro do Amaral, quando se depararam com uma equipe de policiais que patrulhava a área, também de moto.

Ao se deparar com os agentes, os suspeitos fugiram em sentidos opostos, sendo perseguidos pelos militares. O soldado Thiago, que estava em uma moto, foi lançado contra a parte frontal de um Fiat Strada e ficou irresponsivo no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e fez manobras de reanimação por 40 minutos no policial, mas ele não reagiu e morreu no local.

Segundo informado pela PMMG, em determinado momento, a vítima tentou fazer a abordagem de dois suspeitos, mas, ao se aproximar, desequilibrou e colidiu com o veículo que vinha no sentido oposto.

Com apoio de imagens de câmeras de segurança de ruas do bairro, os policiais conseguiram identificar os suspeitos. Os adolescentes eram amigos e foram presos em uma residência próxima ao local do acidente.

De acordo com os registros, o trio não tem passagem pela polícia, mas possui histórico de envolvimento em “rolezinhos” com motocicletas adulteradas para manobras perigosas.

Ainda segundo a Polícia Militar, os três adolescentes pilotavam motocicletas da marca Shineray adulteradas e tinham prática em realizar manobras com o veículo. Eles foram presos e conduzidos à Delegacia de Plantão.

Velório

O corpo do soldado da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) Thiago Belizar Faustino, de 26 anos, será velado e enterrado neste domingo (5/10).

O velório está previsto para começar às 8h, e o sepultamento será às 11h, no Bosque da Esperança Cemitério e Crematório, no Bairro Jaqueline, Região Norte da cidade.