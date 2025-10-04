Empresário mineiro desaparece após reunião em hotel no Rio de Janeiro

Familiares e amigos procuram pelo empresário mineiro do ramo de estética e beleza Ricardo Augusto Moreira de Oliveira, de 46 anos, que desapareceu após sair de São Paulo e desembarcar no Rio de Janeiro, na manhã de sexta-feira (3/10).

Segundo relatos de amigos, Ricardo informou que se hospedaria no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde teria uma reunião com outro investidor para tratar da expansão de seus negócios na cidade.

No entanto, por volta das 19h20 de sexta-feira, a localização de seu celular parou de atualizar, e, desde então, o telefone permanece desligado ou fora de área.

Antes disso, o empresário havia dito a pessoas próximas que não sairia do hotel em nenhuma circunstância e chegou a compartilhar sua localização em tempo real com três amigos, demonstrando preocupação por estar sozinho no Rio.

Último contato

De acordo com familiares, o último a vê-lo teria sido o investidor, que relatou tê-lo encontrado no saguão do hotel, conversando com outra pessoa. Desde esse momento, não houve mais contato por telefone, mensagens ou redes sociais. Além disso, não foi registrada qualquer movimentação em sua conta bancária ou em seu histórico de localização.

Hotel nega hospedagem

Familiares e pessoas próximas entraram em contato com o Hotel Windsor, que informou não haver registro da hospedagem do empresário. Amigos também tentaram obter informações por meio de conhecidos na cidade, mas sem sucesso.

Considerando o perfil reservado e responsável de Ricardo, aliado à interrupção repentina de comunicação e localização, familiares levantam a possibilidade de sequestro ou outro tipo de crime.

Câmeras e investigações

Uma amiga da família, moradora do Rio, tem auxiliado nas buscas e, por meio de advogados, solicitou a imediata verificação das dependências do hotel, bem como checagem em hospitais, UPAs e no IML da região. Também foi requerido acesso às imagens das câmeras de segurança internas e externas do hotel e das vias próximas, especialmente entre 19h e 20h dessa sexta-feira.

O caso será encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Informações

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do empresário Ricardo Augusto Moreira de Oliveira pode entrar em contato pelos seguintes canais. O anonimato é garantido: