Assine
overlay
Início Gerais
INTOXICAÇÃO

SES-MG 'desmente' Ministério sobre caso suspeito por metanol em Minas

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou, na noite deste sábado (4/10), que, até o momento, não há registro de casos suspeitos no estado

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
04/10/2025 19:34

compartilhe

SIGA
x
O metanol é altamente tóxico para o organismo humano
O metanol é altamente tóxico para o organismo humano crédito: Arthur Pacheco /Governo do Estado de SP

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgou, na noite deste sábado (4/10), que, até o momento, não há registro de casos suspeitos de intoxicação por metanol no estado. A informação foi comunicada após o Ministério da Saúde confirmar a primeira suspeita em Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce.

Em nota, a SES-MG disse que o caso foi descartado, após ser discutido com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais (CIATox/MG), vinculado ao serviço de Toxicologia do Hospital João XXIII da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), e por não atender a definição de caso suspeito.

Leia Mais

"Para ampliar a vigilância, a SES-MG encaminhou orientações às regionais de saúde, reforçando a necessidade de notificação imediata de qualquer suspeita", disse a pasta em nota.

A SES-MG ainda destacou que a intoxicação por metanol pode evoluir de forma rápida e causar consequências graves, como cegueira irreversível e risco de morte. "Em situações suspeitas, a recomendação é procurar atendimento médico imediatamente. O diagnóstico e o início do tratamento nas primeiras seis horas após os sintomas são determinantes para salvar vidas", continuou a secretaria.

Ministério confirmou suspeita

Informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, neste sábado, constam o primeiro caso de suspeita de intoxicação por metanol. A notificação foi registrada em Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce, e se soma ao novo balanço de registros de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica. 

Conforme o órgão federal, já são 195 notificações no Brasil. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Piauí notificaram os primeiros casos em investigação. Em todo o país, são 14 casos confirmados e 181 em investigação. Do total de registros, 162 são em São Paulo (14 confirmados e 148 em investigação).

Dessas notificações, 13 são de óbitos. Uma morte confirmada no estado de São Paulo e 12 estão sendo investigados (7 em SP, 3 em Pernambuco, 1 na Bahia e 1 no Mato Grosso do Sul).

Sintomas e evolução

Os primeiros sintomas de intoxicação, segundo a SES-MG podem surgir até seis horas após o consumo, como dor abdominal intensa, sonolência, tontura, náuseas, vômitos, dor de cabeça, confusão mental, falta de coordenação, dificuldade para andar, taquicardia e pressão baixa. Entre seis e 24 horas, podem aparecer sinais ainda mais graves, incluindo visão turva ou embaçada, sensibilidade à luz, pupilas dilatadas, perda da visão das cores, convulsões e até coma.

"Embora os sinais possam ser confundidos com os de uma ressaca comum, a evolução é rápida e pode ser fatal. O atendimento precoce é fundamental para preservar a vida", alertou o órgão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para reduzir os riscos de intoxicação, a Secretaria de Estado de Saúde recomenda adquirir bebidas apenas em locais de confiança, verificar sempre os lacres e rótulos e desconfiar de preços muito abaixo do mercado.


Tópicos relacionados:

intoxicacao intoxicacao-por-metanol metanol minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay