Qual cidade de Minas Gerais tem suspeita de intoxicação por metanol? Veja

Minas Gerais registra o primeiro caso de intoxicação por metanol, de acordo com informações publicadas pelo Ministério da Saúde neste sábado (4/10). A pasta informou ao Estado de Minas que a notificação foi registrada em Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce.

O Estado de Minas entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde para mais informações e aguarda retorno.

A população de Santa Maria do Suaçuí é de 12.788 pessoas, de acordo com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2022. A cidade tem 624,047 km² de área.



Ao todo, no país, são 127 casos de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, sendo 11 confirmados e 116 em investigação.

Do total de casos, 104 são em São Paulo (11 confirmados e 93 em investigação); 7 casos em investigação em Pernambuco; 4 em investigação no Mato Grosso do Sul; 2 sendo investigados na Bahia, no Goiás e no Paraná; 1 no Distrito Federal, Roraima, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Piauí.

Ainda segundo informações publicadas pelo Ministério da Saúde neste sábado, dentre os registros, 12 são de óbitos, sendo um confirmado no estado de São Paulo e 11 em investigação.