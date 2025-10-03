Metanol: restaurante de BH suspende venda de bebidas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O restaurante Capitão Leitão, localizado no Bairro Lourdes, em Belo Horizonte, anunciou nesta sexta-feira (3/10) que suspendeu, de forma preventiva, as vendas de vodka, gin e whisky. A medida acontece após os casos de intoxicação decorrentes de bebidas contaminadas com metanol em várias partes do país.

“Todos os nossos insumos e bebidas alcoólicas são adquiridos de fornecedores e distribuidores oficiais, com nota fiscal e selo de autenticidade. Essa medida permanecerá até que todas as normas e orientações sejam devidamente estabelecidas pela Vigilância Sanitária”, informou, em nota, o estabelecimento.

Até o fechamento desta edição, não havia casos de intoxicação por metanol em Minas. “A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que, até o momento, não há registro de casos suspeitos de intoxicação por metanol no estado. Contudo, para ampliar a vigilância, a pasta encaminhou orientações às regionais de saúde, reforçando a necessidade de notificação imediata de qualquer suspeita”, informou o governo nesta sexta-feira.

Intoxicações e mortes em investigação

O Ministério da Saúde afirmou nesta sexta-feira que cinco estados e o Distrito Federal tiveram 113 notificações de suposta intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica. São 11 casos confirmados em laboratório e 102 em investigação. Os números incluem uma morte em São Paulo confirmada por intoxicação, além de outras 11 em análise.

O boletim do ministério incluiu os primeiros registros de suspeita de intoxicação na Bahia, no Paraná e em Mato Grosso do Sul. No balanço anterior, divulgado na quinta-feira (2), havia 59 notificações em São Paulo, no DF e em Pernambuco.

Do total de 113 notificações por esse tipo de intoxicação, 101 são em São Paulo (11 confirmados e 90 em investigação). Seis casos estão em análise em Pernambuco, dois na Bahia e no Distrito Federal, enquanto Paraná e Mato Grosso do Sul têm um caso notificado cada.

"Dessas 113 notificações, 12 são de óbitos. Um óbito confirmado no estado de São Paulo e 11 estão sendo investigados (8 em SP, 1 em PE, 1 na BA e 1 no MS)", diz o Ministério da Saúde.

Fiscalização da PF em Minas e outros estados

Nesta sexta, a Polícia Federal realizou uma nova etapa de fiscalizações em fábricas de bebidas em Poços de Caldas (MG), Campinas (SP), Chapecó (SC) e Joinville (SC). Amostras de bebidas produzidas e armazenadas foram coletadas para análise químico-sanitária.

Segundo a PF, as verificações buscam "identificar a conformidade dos insumos utilizados, a eventual presença de substâncias proibidas ou em concentrações acima dos limites legais, além de avaliar a rastreabilidade dos lotes e a responsabilidade pela fabricação ou manipulação".

Compra de etanol farmacêutico

O governo federal afirmou que hospitais universitários farão uma compra imediata de 4.300 ampolas de etanol farmacêutico, produto que tem sido utilizado nos tratamentos. O ministério ainda prepara uma compra de 5.000 tratamentos para intoxicações, que podem envolver cerca de 30 ampolas cada, segundo a pasta. O governo também tentará importar e receber doação do fomepizol, outro antídoto para quem se intoxica por metanol. O produto ainda não tem registro da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para comercialização no Brasil.