Instituto oncológico em BH adere a programa que amplia a oferta pelo SUS

O Instituto de Oncologia e Ciências Médicas/ Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma), em Belo Horizonte, aderiu ao programa Agora Tem Especialistas nesta sexta-feira (3/10). Com isso, a instituição filantrópica, que atende totalmente via Sistema Único de Saúde (SUS), vai ampliar a oferta de atendimento especializado para a rede pública.

O programa do Governo Federal visa reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na rede do SUS. Com a adesão ao Agora Tem Especialistas, a instituição recebe até R$ 2 bilhões por ano em créditos financeiros para abater dívidas federais, vencidas ou a vencer, de acordo com informações da União.

Para Vespasiano Neto, cirurgião geral e diretor geral do Instituto de Oncologia, a adesão ao programa garante formação de qualidade para os graduandos e pós-graduandos da instituição, ao mesmo tempo em que oferece um atendimento de alto nível à população.

Na área da oncologia, Vespasiano Neto, que também é diretor geral do Hospital Universitário Ciências Médicas, destaca a oferta de cuidados integrados para pacientes com câncer de mama. Ele também ressalta que podem ser ofertados atendimentos em outras áreas, como oftalmologia e procedimentos cirúrgicos do aparelho digestivo.

"A oncologia oferecida pelo Instituto de Oncologia da Feluma é uma das mais prioritárias do país. O diagnóstico em tempo oportuno é fundamental para viabilizar a recuperação dos pacientes. E a Feluma tem capacidade de ofertar este serviço para os pacientes do SUS no estado”, afirma Ana Luíza Afonso, diretora adjunta do programa Agora Tem Especialistas.







Adesão em outros estados

Em evento online que contou com a participação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, outros nove hospitais no Brasil aderiram ao Agora Tem Especialistas nesta sexta-feira (3/10). “Gostaria de agradecer, de forma especial, aos hospitais que já aderiram a essa iniciativa, inédita no SUS, e que reforça a parceria e o compromisso em ampliar o atendimento especializado para a população que mais precisa”, afirmou o chefe da pasta.

De acordo com o Ministério da Saúde, entre os hospitais que anunciaram participação no Agora Tem Especialistas, três são privados: o Cinthia Charone, em Belém (PA); o Francisco Hospital e Maternidade/Neotin, em Niterói (RJ); e o Santa Terezinha, em Sousa (PB).

Os outros sete são filantrópicos: a Santa Casa de Recife e o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), em Recife (PE); a Santa Casa de Sobral e a Santa Casa de Fortaleza, em Sobral e Fortaleza (CE); a Santa Casa de Porto Alegre, em Porto Alegre (RS); a Beneficente Portuguesa, em Belém (PA); e o Instituto de Oncologia e Ciências Médicas/Feluma, em Belo Horizonte (MG).