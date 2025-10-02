Assine
SAÚDE PÚBLICA

Campanha de multivacinação em BH começa nesta segunda-feira (6/10)

Mobilização, organizada pela prefeitura, vai até o dia 31 de outubro em todos os 153 centros de saúde do município e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
02/10/2025 18:28

Por conta de diversas alterações no corpo da mulher durante a gestação, ela é um grupo de risco para a covid-19 e deve se vacinar
Estarão disponíveis vacinas contra rotavírus, poliomielite, meningocócica ACWY, pneumocócica 10, hepatites A e B, Papilomavírus Humano (HPV), pentavalente, febre amarela, dengue, tríplice viral e gripe crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo

A Campanha de Multivacinação para manter crianças e adolescentes menores de 15 anos protegidos contra doenças imunopreveníveis será iniciada nesta segunda-feira (6/10) pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). As doses serão aplicadas em todos os 153 centros de saúde e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante até 31 de outubro.

Os imunizantes que serão disponibilizados à população fazem parte do calendário de vacinação do SUS. Os imunizantes protegem contra rotavírus, poliomielite, meningocócica ACWY, pneumocócica 10, hepatites A e B, Papilomavírus Humano (HPV), pentavalente, febre amarela, dengue, tríplice viral e gripe.

As doses serão aplicadas após a avaliação da situação vacinal de cada criança e adolescente, seguindo as indicações específicas por faixa etária. Por isso, pais, mães ou responsáveis legais precisarão estar presentes no momento da aplicação portando a caderneta de vacinação. Também será necessário apresentar documento de identificação com foto e CPF.

Já as vacinas contra COVID-19 e BCG permanecerão sendo ofertadas exclusivamente em locais de referência, localizados em rodas as regiões da capital. 

Todas as vacinas ofertadas na rede SUS-BH são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e repassadas a Belo Horizonte pelo governo estadual. A PBH, por sua vez, é responsável apenas pela aplicação das doses recebidas para o público-alvo.

Tópicos relacionados:

bh criancas pbh saude saudiarabia vacinacao

