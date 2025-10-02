PBH distribuirá sensor de glicose gratuito para pessoas com diabetes tipo 1

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Pacientes com diabetes tipo 1 poderão receber sensores de monitoramento contínuo de glicose gratuitamente em Belo Horizonte. A Prefeitura de BH (PBH) também vai disponibilizar os insumos necessários para o funcionamento do dispositivo, conforme lei publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quinta-feira (2/10).

De acordo com o documento, o benefício será concedido mediante critérios definidos pelo Executivo. A viabilidade dos métodos de leitura dos dados glicêmicos será avaliada em consonância com o Protocolo Estadual de Diabetes e o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde ou outras normas que as substituam.

O dispositivo portátil é aplicado sob a pele e mede a glicose no fluido intersticial (líquido entre as células) em tempo real, 24 horas por dia, sem a necessidade de picar o dedo. O sensor mostra o nível de açúcar no sangue e indica se a glicemia está subindo, caindo ou estável, permitindo um controle mais eficaz do diabetes, pois o paciente pode ver tendências, identificar padrões e tomar decisões informadas sobre alimentação, exercícios e medicamentos.

Segundo a publicação no DOM, o Executivo poderá “regulamentar a lei, no que couber, para definir os critérios específicos de distribuição do sensor, o acompanhamento dos pacientes beneficiados e as formas de controle do uso desse sensor”.

O que é a diabetes tipo 1?

Segundo o Ministério da saúde, a Diabetes Melito tipo 1 (DM1) é uma doença crônica não transmissível, hereditária, caracterizada pela destruição das células do pâncreas responsáveis pela produção e secreção de insulina, o que resulta em uma deficiência na secreção deste hormônio no organismo.

O pico de incidência da doença ocorre em crianças e adolescentes, entre 10 e 14 anos, e, menos comumente, em adultos de qualquer idade, embora o diagnóstico em pessoas adultas também seja recorrente. No Brasil, estima-se que ocorram 25,6 casos por 100.000 habitantes a cada ano, sendo considerada uma incidência elevada.

O tratamento exige o uso diário de insulina para regular os níveis de glicose no sangue, evitando assim complicações da doença.

Quais são os sintomas da diabetes tipo 1?

Fome frequente



Sede constante



Vontade de urinar diversas vezes ao dia



Perda de peso



Fraqueza



Fadiga



Mudanças de humor



Náusea e vômito

Quais são os fatores de risco da doença?