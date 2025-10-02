Assine
overlay
Início Gerais
DISPOSITIVO PORTÁTIL

PBH distribuirá sensor de glicose gratuito para pessoas com diabetes tipo 1

A prefeitura ainda vai definir, por meio de regulamentação, os critérios para entrega dos dispositivos; medida começa a valer em até 90 dias

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
02/10/2025 11:53 - atualizado em 02/10/2025 12:06

compartilhe

SIGA
x
Sensores medem a glicose sem a necessidade de picar o dedo
Sensores medem a glicose sem a necessidade de picar o dedo crédito: Freepik

Pacientes com diabetes tipo 1 poderão receber sensores de monitoramento contínuo de glicose gratuitamente em Belo Horizonte. A Prefeitura de BH (PBH) também vai disponibilizar os insumos necessários para o funcionamento do dispositivo, conforme lei publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quinta-feira (2/10).

De acordo com o documento, o benefício será concedido mediante critérios definidos pelo Executivo. A viabilidade dos métodos de leitura dos dados glicêmicos será avaliada em consonância com o Protocolo Estadual de Diabetes e o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde ou outras normas que as substituam.

Leia Mais

O dispositivo portátil é aplicado sob a pele e mede a glicose no fluido intersticial (líquido entre as células) em tempo real, 24 horas por dia, sem a necessidade de picar o dedo. O sensor mostra o nível de açúcar no sangue e indica se a glicemia está subindo, caindo ou estável, permitindo um controle mais eficaz do diabetes, pois o paciente pode ver tendências, identificar padrões e tomar decisões informadas sobre alimentação, exercícios e medicamentos.

Segundo a publicação no DOM, o Executivo poderá “regulamentar a lei, no que couber, para definir os critérios específicos de distribuição do sensor, o acompanhamento dos pacientes beneficiados e as formas de controle do uso desse sensor”.

O que é a diabetes tipo 1?

Segundo o Ministério da saúde, a Diabetes Melito tipo 1 (DM1) é uma doença crônica não transmissível, hereditária, caracterizada pela destruição das células do pâncreas responsáveis pela produção e secreção de insulina, o que resulta em uma deficiência na secreção deste hormônio no organismo.

O pico de incidência da doença ocorre em crianças e adolescentes, entre 10 e 14 anos, e, menos comumente, em adultos de qualquer idade, embora o diagnóstico em pessoas adultas também seja recorrente. No Brasil, estima-se que ocorram 25,6 casos por 100.000 habitantes a cada ano, sendo considerada uma incidência elevada.

O tratamento exige o uso diário de insulina para regular os níveis de glicose no sangue, evitando assim complicações da doença.

Quais são os sintomas da diabetes tipo 1?

  • Fome frequente
  • Sede constante
  • Vontade de urinar diversas vezes ao dia
  • Perda de peso
  • Fraqueza
  • Fadiga
  • Mudanças de humor
  • Náusea e vômito

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quais são os fatores de risco da doença?

  • Diagnóstico de pré-diabetes
  • Pressão alta
  • Pais, irmãos ou parentes próximos com diabetes
  • Colesterol alto ou alterações na taxa de triglicérides no sangue
  • Doenças renais crônicas
  • Diabetes gestacional
  • Mulher que deu à luz criança com mais de 4kg
  • Sobrepeso, principalmente se a gordura estiver concentrada em volta da cintura
  • Síndrome de ovários policísticos
  • Apneia do sono
  • Uso de medicamentos da classe dos glicocorticoides
  • Diagnóstico de distúrbios psiquiátricos - esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar

Tópicos relacionados:

bh diabetes pbh saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay