PBH distribuirá sensor de glicose gratuito para pessoas com diabetes tipo 1
A prefeitura ainda vai definir, por meio de regulamentação, os critérios para entrega dos dispositivos; medida começa a valer em até 90 dias
Pacientes com diabetes tipo 1 poderão receber sensores de monitoramento contínuo de glicose gratuitamente em Belo Horizonte. A Prefeitura de BH (PBH) também vai disponibilizar os insumos necessários para o funcionamento do dispositivo, conforme lei publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quinta-feira (2/10).
De acordo com o documento, o benefício será concedido mediante critérios definidos pelo Executivo. A viabilidade dos métodos de leitura dos dados glicêmicos será avaliada em consonância com o Protocolo Estadual de Diabetes e o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde ou outras normas que as substituam.
O dispositivo portátil é aplicado sob a pele e mede a glicose no fluido intersticial (líquido entre as células) em tempo real, 24 horas por dia, sem a necessidade de picar o dedo. O sensor mostra o nível de açúcar no sangue e indica se a glicemia está subindo, caindo ou estável, permitindo um controle mais eficaz do diabetes, pois o paciente pode ver tendências, identificar padrões e tomar decisões informadas sobre alimentação, exercícios e medicamentos.
Segundo a publicação no DOM, o Executivo poderá “regulamentar a lei, no que couber, para definir os critérios específicos de distribuição do sensor, o acompanhamento dos pacientes beneficiados e as formas de controle do uso desse sensor”.
O que é a diabetes tipo 1?
Segundo o Ministério da saúde, a Diabetes Melito tipo 1 (DM1) é uma doença crônica não transmissível, hereditária, caracterizada pela destruição das células do pâncreas responsáveis pela produção e secreção de insulina, o que resulta em uma deficiência na secreção deste hormônio no organismo.
O pico de incidência da doença ocorre em crianças e adolescentes, entre 10 e 14 anos, e, menos comumente, em adultos de qualquer idade, embora o diagnóstico em pessoas adultas também seja recorrente. No Brasil, estima-se que ocorram 25,6 casos por 100.000 habitantes a cada ano, sendo considerada uma incidência elevada.
O tratamento exige o uso diário de insulina para regular os níveis de glicose no sangue, evitando assim complicações da doença.
Quais são os sintomas da diabetes tipo 1?
- Fome frequente
- Sede constante
- Vontade de urinar diversas vezes ao dia
- Perda de peso
- Fraqueza
- Fadiga
- Mudanças de humor
- Náusea e vômito
Quais são os fatores de risco da doença?
- Diagnóstico de pré-diabetes
- Pressão alta
- Pais, irmãos ou parentes próximos com diabetes
- Colesterol alto ou alterações na taxa de triglicérides no sangue
- Doenças renais crônicas
- Diabetes gestacional
- Mulher que deu à luz criança com mais de 4kg
- Sobrepeso, principalmente se a gordura estiver concentrada em volta da cintura
- Síndrome de ovários policísticos
- Apneia do sono
- Uso de medicamentos da classe dos glicocorticoides
- Diagnóstico de distúrbios psiquiátricos - esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar