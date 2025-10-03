Anvisa busca antídoto contra metanol e chama agências internacionais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária busca fabricantes internacionais do medicamento Fomepizol, considerado um antídoto para o metanol.



Chamamento, com "caráter de urgência", foi publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (3) e tem prazo de contribuição de 30 dias. A ideia é que as empresas fabricantes do remédio preencham um formulário eletrônico informando se produzem, distribuem e se podem enviar o fomepizol ao Brasil.



O fomepizol barra a enzima que, durante a metabolização do metanol, o transforma em formaldeído e em ácido fórmico, que interfere no organismo. Ele é vendido em ampolas de 1,5 ml, que são injetadas nos pacientes, mas não faz parte da política nacional de antídotos toxicológicos do país.



Brasil não tem produção própria do remédio e, por enquanto, usa de forma alternativa o etanol farmacêutico. Nesta quinta-feira (2), o ministro Alexandre Padilha anunciou a compra emergencial de 150 mil ampolas do antídoto alternativo para reforçar estados e municípios.



Agências médicas internacionais também foram acionadas pelo governo federal. A FDA, reguladora dos Estados Unidos, e a EMA, da União Europeia, estão entre as procuradas em busca do antídoto.



CASOS CONFIRMADOS NO BRASIL

Subiu para 11 o número de casos confirmados no país de contaminação por metanol nesta quinta-feira. Outros 48 estão em investigação.



País confirmou uma morte e investiga outras sete suspeitas. O óbito confirmado aconteceu na cidade de São Paulo. O estado tem mais cinco mortes sob investigação (três na capital e duas em São Bernardo do Campo); as outras duas são investigadas em Pernambuco, em Lajedo e João Alfredo.



Os casos estão nesta sexta-feira (03) em dois estados: São Paulo (6) e Pernambuco (5). A maioria das intoxicações está concentrada na capital e em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os números são baseados em dados recebidos pelo Cievs Nacional (Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde).

O QUE É O METANOL?

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.



Um dos atores mais consagrados do cinema nacional e querido pelos companheiros de profissão, Matheus Nachtergaele abriu o jogo sobre sua intimidade e falou sobre temas espinhosos de sua vida. Assim, o artista revelou sua relação diante do álcool e das drogas. Divulgação Em entrevista à revista digital Breeza, o artista ressaltou como lida com o consumo de substâncias atualmente. "Usar drogas, hoje em dia, ficou muito restrito a momentos de extremo lazer, em festas coletivas, e de maneira bem medida", frisou. Reprodução Instagram "Eu até gostaria de ter tido outras drogas como principal fonte de inspiração ou de libertação, mas foi no álcool que eu encontrei o divertimento que depois de tornou horror", afirmou. Reprodução Instagram "Se dou um pega num baseado, eu fico muito louco durante horas. A maconha nunca poderá ser uma droga, para mim, de uso cotidiano", completou. Reprodução Instagram Atualmente no remake de "Vale Tudo, na TV Globo, o ator revelou que sua participação no filme 'Cidade de Deus' foi essencial para refletir sobre os efeitos das drogas. - Flickr Aline Arruda "Quando eu fui para o Cidade de Deus é que tentei me inteirar da real disso tudo, da violência real que isso causa. Assim como a consciência do que envolve esse mundo te afasta um pouco das drogas", explicou o ator. Reprodução Instagram Nascido em São Paulo, no dia 3 de janeiro de 1968, Matheus Nachtergaele é filho de belgas da classe média alta paulistana. Quando tinha apenas três meses, perdeu sua mãe, Maria Cecília, que suicidou-se. Ela era poetisa e musicista. Reprodução Em 1989, a convite de uma amiga, o ator fez um teste para a companhia do diretor teatral Antunes Filho e logo foi aprovado. Em seguida, entrou para a Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (EAD USP), formando-se em 1991. - Reprodução do Instagram @mathnachtergaele No ano seguinte, Nachtergaele fez sua estreia no teatro profissional com a peça "Paraíso Perdido", de Sérgio Carvalho, com a companhia Teatro da Vertigem, onde ele encenou o Anjo Caído. - Reprodução do Instagram @mathnachtergaele Ganhou notoriedade, em 1992, com a peça "Livro de Jó". Assim, foi agraciado com o Troféu APCA de Melhor Ator em Teatro, o Prêmio Shell de Melhor Ator e o Troféu Mambembe. - Reprodução do Instagram @mathnachtergaele Esse sucesso inicial o levou à televisão, onde fez sua estreia com participações no seriado "A Comédia da Vida Privada", da TV Globo, em 1997. Também fez sua estreia no cinema, no drama "Anahy de las Misiones", dirigido por Sérgio Silva. - Reprodução do Instagram @mathnachtergaele Teve seu talento reconhecido em "O Que É Isso, Companheiro?", de Bruno Barreto, obra indicada ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Ele também esteve em outro filme presente no Oscar: o clássico drama "Central do Brasil", dirigido por Walter Salles. Divulgação Nachtergaele adquiriu maior notoriedade na televisão apenas em 1998, quando atuou na minissérie "Hilda Furacão", como Cintura Fina. Esse papel o rendeu seu segundo Troféu APCA, desta vez pela performance como Melhor Ator Revelação em Televisão. - Reprodução do Instagram @mathnachtergaele O sucesso da personagem o levou a atuação como protagonista na minissérie "O Auto da Compadecida", em 1999, baseado na obra de Ariano Suassuna, no papel de João Grilo. No ano seguinte, a obra se tornou um filme, dirigido por Guel Arraes, de enorme repercussão. divulgação Ainda naquele ano, voltou aos cinemas, sob a direção de Walter Salles, em "O Primeiro Dia", que se passa na virada para o ano 2000. Interpretou Francisco e tornou-se o primeiro a vencer o prêmio "Grande Otelo" de Melhor Ator, concedido pela Academia Brasileira de Cinema. - Reprodução do Instagram @mathnachtergaele Em seguida, retornou à TV em minisséries como "A Muralha" e "Os Maias", mas sem largar o cinema. Mostrou, então, muita estrela ao novamente atuar em um filme indicado ao Oscar, desta vez "Cidade de Deus" (2002), de Fernando Meirelles. - Reprodução do Instagram @mathnachtergaele Com o enorme sucesso nos cinemas, a estreia em telenovelas veio com o cômico Pai Helinho, em "Da Cor do Pecado" (2004), de João Emanuel Carneiro. No ano seguinte, participou do elenco da novela "América", como o peão destrambelhado Carreirinha. Divulgação Na mesma época, o ator fez também sua estreia no cinema internacional ao atuar no drama "Journey to the End of the Night", de Eric Eason. Além disso, estrelou a comédia "Tapete Vermelho", de Luiz Alberto Pereira, que lhe rendeu inúmeros prêmios. - Reprodução do Instagram @mathnachtergaele Na televisão, ele esteve nas minisséries "Amazônia, de Galvez a Chico Mendes" e "Queridos Amigos". O ator também atuou no filme venezuelano "La Virgen Negra" e esteve no elenco de obra "Terra Vermelha", uma coprodução entre Brasil e Itália. Divulgação Como diretor, se destacou no drama "A Festa da Menina Morta". O filme ganhou repercussão internacional sendo exibido no Festival de Cannes, na França. Esteve em no obra "O Bem-Amado", que mais tarde tornou-se minissérie na TV Globo. - Reprodução do Instagram @mathnachtergaele O ator retornou às telenovelas após seis anos em "Cordel Encantado", enquanto fez "Febre do Rato" nos cinemas. Na sequência, emendou trabalhos como "Serra Pelada" (filme), "O Inventor de Sonhos" (filme) e "Cidade de Deus - 10 Anos Depois" (documentário). Divulgação Interpretou um dos quatro filhos de Fernanda Montenegro na série "Doce de Mãe", vencedora do Emmy Internacional. O consagrado ator também esteve no remake de "Saramanbaia", na TV Globo, e em "Big Jato", em nova parceria com o diretor Cláudio Assis. Divulgação Matheus protagonizou a cinebiografia Trinta, dirigida por Paulo Machline, que conta a história de vida do carnavalesco Joãosinho Trinta. Ele também estrelou a série "Zé do Caixão", do Canal Space, ao interpretar José Mojica Marins. Divulgação Depois do monólogo "Concerto do Desejo", produzido por ele a partir das poesias escritas pela mãe, esteve em "Cine Holliúdy" no papel do Prefeito Olegário Maciel, e também em todas as Mulheres do Mundo" Participou do remake de "Renascer", em 2024 e do "Auto da compadecida 2". - Reprodução do Instagram @mathnachtergaele Por fim, em 2025, o ator retornou às novelas em "Vale Tudo", refilmagem do clássico das telenovelas exibido em 1988. Ele interpreta Poliana, que na versão original foi personagem do saudoso Pedro Paulo Rangel, inseparável amigo da protagonista Raquel. Divulgação Voltar Próximo

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma - e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.



Metanol é um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.