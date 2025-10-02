"Ele acordou com gosto de gasolina na boca", diz irmã de Hungria

O cantor Hungria passou mal nesta quinta-feira (2/10), após participar de uma confraternização na noite anterior, ingerindo vodka supostamente adulterada com metanol. Segundo a irmã do cantor, Manoela Hungria, os primeiros sinais de que algo estava errado surgiram durante as primeiras horas da manhã desta quinta-feira.

“Ele me ligou por volta de 8h20 falando que estava passando muito mal e que precisava de ajuda. Ele disse que estava com muito gosto de gasolina na boca e (sentindo-se) fraco. Eu me assustei. Ele disse que não dava tempo de pegar ele, e pediu para eu chamar uma ambulância. Mas eu fui lá buscar ele, por recomendação do nosso médico. Ele estava muito fraco, já tinha vomitado bastante”, relatou Manoela.

Duas distribuidoras envolvidas

De acordo com ela, a origem da bebida suspeita está sendo investigada. “Ele foi para a casa de um amigo em Vicente Pires. Antes, passou em uma distribuidora que tem imagens dele comprando vodka. Não sabemos se foi dessa distribuidora em específico, porque quando ele chegou eles compartilharam dessa mesma garrafa de vodka com outros amigos, que não passaram mal”.

Porém, durante a noite, a vodka acabou e Hungria e os amigos pediram em outra distribuidora mais uma vodka. “Essa só quem bebeu foi o Gustavo (Hungria). Sobrou um restinho da primeira, que todo mundo bebeu, e a outra ficou praticamente cheia, a que só o meu irmão bebeu. As bebidas que sobraram foram encaminhadas para análise”, afirmou.