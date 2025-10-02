Assine
overlay
Início Nacional
Hungria

"Ele acordou com gosto de gasolina na boca", diz irmã de Hungria

Cantor Hungria está internado após suspeita de intoxicação por bebida adulterada; polícia investiga origem de duas vodkas compradas por ele em Vicente Pires, onde ele participou de uma festa com amigos

Publicidade
Carregando...
VT
Vitória Torres
VT
Vitória Torres
Repórter
02/10/2025 19:36 - atualizado em 02/10/2025 20:28

compartilhe

SIGA
x
Irmã de Hungria conta que o cantor comprou uma segunda garrafa em outra distribuidora
Irmã de Hungria conta que o cantor comprou uma segunda garrafa em outra distribuidora crédito: VITÓRIA TORRES/DA PRESS

O cantor Hungria passou mal nesta quinta-feira (2/10), após participar de uma confraternização na noite anterior, ingerindo vodka supostamente adulterada com metanol. Segundo a irmã do cantor, Manoela Hungria, os primeiros sinais de que algo estava errado surgiram durante as primeiras horas da manhã desta quinta-feira. 

Leia Mais

“Ele me ligou por volta de 8h20 falando que estava passando muito mal e que precisava de ajuda. Ele disse que estava com muito gosto de gasolina na boca e (sentindo-se) fraco. Eu me assustei. Ele disse que não dava tempo de pegar ele, e pediu para eu chamar uma ambulância. Mas eu fui lá buscar ele, por recomendação do nosso médico. Ele estava muito fraco, já tinha vomitado bastante”, relatou Manoela.

Duas distribuidoras envolvidas

De acordo com ela, a origem da bebida suspeita está sendo investigada. “Ele foi para a casa de um amigo em Vicente Pires. Antes, passou em uma distribuidora que tem imagens dele comprando vodka. Não sabemos se foi dessa distribuidora em específico, porque quando ele chegou eles compartilharam dessa mesma garrafa de vodka com outros amigos, que não passaram mal”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Porém, durante a noite, a vodka acabou e Hungria e os amigos pediram em outra distribuidora mais uma vodka. “Essa só quem bebeu foi o Gustavo (Hungria). Sobrou um restinho da primeira, que todo mundo bebeu, e a outra ficou praticamente cheia, a que só o meu irmão bebeu. As bebidas que sobraram foram encaminhadas para análise”, afirmou.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay