POLÍCIA FEDERAL

PF prende dois em operação sobre fraudes no CNU e outros concursos públicos

Houve afastamentos de cargos públicos e bloqueios de bens, em ação conjunta com o Ministério da Gestão e com o Ministério Público Federal na Paraíba

02/10/2025 12:17 - atualizado em 02/10/2025 12:19

Agente da Polícia Federal
A operação foi denominada Última Fase crédito: Polícia Federal/Divulgação

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu duas pessoas preventivamente (sem tempo determinado) e cumpriu mandados de busca e apreensão em uma operação contra suspeitas de fraudes em concursos públicos cometidos por uma organização criminosa. 

As investigações envolvem o CNU (Concurso Nacional Unificado) de 2024, conhecido como o Enem dos concursos, e também exames da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da Universidade Federal da Paraíba e das polícias civis de Pernambuco e Alagoas. 

Houve afastamentos de cargos públicos e bloqueios de bens, em ação conjunta com o Ministério da Gestão e com o Ministério Público Federal na Paraíba. 

A polícia diz que "os investigados foram excluídos dos processos seletivos, afastados dos cargos públicos já ocupados e poderão responder pelos crimes de fraude em certame de interesse público, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documento público".

De acordo com a PF, a ação tem como objetivo ampliar mecanismos de fiscalização para garantir segurança, transparência e integridade aos processos seletivos realizados no país. A operação foi denominada Última Fase.

Tópicos relacionados:

cnu concurso emrpego pf





overflay