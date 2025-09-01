Assine
Governo quer corrigir desequilíbrio de gênero no CNU

Cristina Mori, secretária de Gestão de Pessoas do governo federal, anuncia correções para segunda edição do CNU

Gustavo Silva
Gustavo Silva
Repórter
01/09/2025 09:08

A primeira edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), em 2024, ainda é celebrada dentro do governo como um marco de inovação na seleção para o serviço público. Mas também trouxe aprendizados incômodos. A secretária de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação, Cristina Kiomi Mori, reconheceu à coluna que houve uma distorção de gênero no resultado final.

O diagnóstico do ministério, responsável pelo exame, é que, embora 1,2 milhão de mulheres tenham se inscrito na primeira edição do certame — contra 938 mil homens —, o desempenho masculino foi superior na prova discursiva, decisiva para a classificação.

“Entraram muitos homens, isso foi um problema. Tivemos mais mulheres inscritas, mas elas acabaram ficando para trás na etapa discursiva. A prova objetiva exige tempo contínuo e de qualidade para estudo. Muitas mulheres não tiveram essas condições, e isso pesou no resultado final”, analisou Mori.

Diante do desequilíbrio, o governo decidiu adotar mecanismos de correção já no Concurso Nacional Unificado 2, marcado para este ano, estabelecendo que a proporção de homens e mulheres classificados em cada bloco temático será equivalente à proporção de inscritos. O critério de notas será mantido, mas, segundo Mori, a medida deve impedir que distorções como a da primeira edição se repitam. 

“Na classificação final, vai somar quem tiver nota maior, mas não vamos permitir que blocos sejam dominados apenas por homens”, explicou.

A primeira edição do certame atraiu mais de 2,1 milhões de inscritos, com a oferta de 6.640 vagas. Do total de aprovados, 33% entraram por meio de cotas raciais, de renda ou para pessoas com deficiência, o que o governo considera um êxito da política de diversidade.

“Queremos que o concurso seja uma prática perene, que permita ao Estado realizar seleções de forma regular e previsível, sem deixar órgãos anos a fio sem recompor seus quadros. O sucesso da primeira edição foi um cartão de visita, agora precisamos amadurecer o processo”, disse.

