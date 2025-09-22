Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

crédito: CNU: passo a passo para consultar seu local de prova sem erro

A espera acabou para os mais de 2,1 milhões de candidatos inscritos no Concurso Nacional Unificado (CNU). A consulta ao local de prova já está disponível e é um passo fundamental para garantir a tranquilidade no dia do exame, marcado para 5 de maio. A informação está no Cartão de Confirmação de Inscrição, um documento digital que detalha tudo o que você precisa saber.

O acesso é feito exclusivamente pela internet, na mesma plataforma onde a inscrição foi realizada. É essencial que todos os participantes verifiquem seus dados com antecedência para evitar imprevistos. O cartão informa o número de inscrição, o endereço exato do local do exame, a sala, os horários de abertura e fechamento dos portões e as orientações gerais da banca examinadora.

Passo a passo para consultar seu local de prova

O processo para acessar o Cartão de Confirmação é simples e rápido. Ele foi centralizado na Página do Candidato, unificando o acesso por meio da conta Gov.br. Seguir este guia garante que você encontre a informação sem erros ou dificuldades.

acesse o site oficial do concurso, disponibilizado pela Fundação Cesgranrio; na página principal, procure pela área de login. Você vai precisar usar suas credenciais da conta Gov.br, a mesma utilizada para se inscrever no CNU. Tenha em mãos seu CPF e senha para agilizar o processo; após fazer o login, você será direcionado para a sua área restrita, conhecida como "Área do Candidato"; dentro desse ambiente, localize a opção para visualizar ou baixar o Cartão de Confirmação de Inscrição. O documento estará disponível em formato PDF, ideal para salvar no celular ou imprimir.

É fundamental não apenas visualizar, mas baixar e salvar uma cópia do cartão. Recomenda-se imprimir o documento e levá-lo no dia da prova, embora não seja obrigatório. Ele serve como um guia com todas as informações essenciais, ajudando a evitar qualquer tipo de confusão no dia do exame.

O que fazer se encontrar erros no cartão de confirmação do CNU

Ao acessar seu cartão, a primeira tarefa é conferir todos os dados pessoais com atenção. Verifique se seu nome completo, número de CPF e número de inscrição estão corretos. Pequenos erros de digitação podem gerar problemas de identificação no dia da prova.

Caso identifique qualquer inconsistência nas suas informações pessoais, você deve entrar em contato imediatamente com a Fundação Cesgranrio. A banca organizadora é a responsável por fazer as correções necessárias. O contato pode ser feito pelo telefone 0800 701 2028.

É importante ressaltar que a solicitação de correção se aplica apenas a dados cadastrais. Não é possível pedir a alteração do local de prova. A cidade escolhida para realizar o exame foi definida pelo candidato no momento da inscrição e não pode ser modificada nesta etapa do processo.

Prepare-se para o dia da prova com antecedência

Com o local de prova em mãos, o próximo passo é o planejamento. Uma das dicas mais importantes é visitar o endereço do exame antes do dia 5 de maio, se possível. Isso ajuda a calcular o tempo de deslocamento, conhecer as melhores rotas e identificar opções de transporte público ou estacionamento.

No dia do concurso, saia de casa com bastante antecedência para evitar os efeitos de trânsito intenso ou outros imprevistos. Lembre-se que as provas serão aplicadas em dois turnos. Os portões pela manhã abrem às 7h30 e fecham às 8h30. À tarde, a abertura será às 13h, com fechamento às 14h.

Separe também os documentos e materiais permitidos. Será obrigatório apresentar um documento de identificação original com foto. Leve caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Levar o Cartão de Confirmação impresso também é uma boa prática para facilitar a localização da sua sala.

O que é o Cartão de Confirmação de Inscrição?

É o documento oficial que comprova sua inscrição no CNU.

Ele contém todas as informações essenciais para o dia da prova.

Quais informações estão no Cartão de Confirmação?

O cartão informa seu número de inscrição, data, hora e local da prova.

Ele também detalha o endereço, o bloco e o número da sua sala.

Onde eu acesso o meu cartão de confirmação?

O acesso é feito na Página do Candidato, no site da Fundação Cesgranrio.

Você precisa fazer login com sua conta do portal Gov.br.

É obrigatório levar o cartão impresso no dia da prova?

Não é obrigatório, mas é altamente recomendado pela organização.

O documento facilita a localização da sua sala e serve como um guia rápido.

O que fazer se meus dados pessoais estiverem errados no cartão?

Você deve entrar em contato com a Fundação Cesgranrio imediatamente.

O telefone para solicitar a correção dos dados é o 0800 701 2028.

Posso pedir para trocar meu local de prova?

Não. A cidade de realização da prova foi escolhida no ato da inscrição.

Não é permitida a alteração do local de prova nesta fase do concurso.

Esqueci minha senha do Gov.br. Como proceder?

Acesse o site ou aplicativo do Gov.br e use a opção "Esqueci minha senha".

O sistema oferece diferentes formas de recuperação, como e-mail ou celular.