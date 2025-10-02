CNU está confirmado, apesar de operação da PF sobre fraudes em 2024

crédito: CNU: passo a passo para consultar seu local de prova sem erro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Gestão afirmou nesta quinta-feira (2) que o CNU (Concurso Nacional Unificado) está mantido para o próximo domingo (5), apesar da operação que cumpriu mandados de prisão por suspeitas de fraude no exame do ano passado.



A pasta disse em nota que "tem apoiado, desde o início, as investigações da Polícia Federal sobre fraudes em concursos públicos, entre elas, uma fraude pontual durante a aplicação da prova da primeira edição [do CNU]".



Também afirmou que "vem acompanhando os desdobramentos da operação da PF" e que "ampliou os mecanismos de fiscalização para garantir maior segurança, transparência e integridade" na prova do domingo.



Ainda vão ser divulgadas quais serão essas medidas de segurança.



O governo divulgou na última semana que a segunda edição do CNU já tem 760 mil inscritos de todas as regiões do país, "consolidando-se, mais uma vez, como uma das maiores seleções públicas já realizadas para ingresso no serviço público federal".



Serão aplicadas provas em 1.294 locais de 228 cidades, em todos os estados e no Distrito Federal.



A operação da PF desta quinta, intitulada Última Fase, cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de participarem de uma organização criminosas que fraudava concursos públicos.



As investigações envolvem o CNU de 2024 e também exames da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da Universidade Federal da Paraíba e das polícias civis de Pernambuco e Alagoas.



De acordo com a PF, a ação tem como objetivo ampliar mecanismos de fiscalização para garantir segurança, transparência e integridade aos processos seletivos realizados no país.

