Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

crédito: Como se tornar um auditor da Receita Federal; veja carreira e salários

A carreira de auditor fiscal da Receita Federal é uma das mais desejadas do serviço público brasileiro. Com salários iniciais que ultrapassam os R$ 20 mil, estabilidade e a relevância de atuar em um órgão estratégico para o país, o cargo atrai milhares de candidatos a cada novo edital. A alta competitividade exige uma preparação focada e um entendimento claro de todas as etapas do processo.

Auditores atuam na linha de frente do combate à sonegação, fraudes fiscais, contrabando e descaminho. Eles são essenciais para garantir que os recursos necessários para políticas públicas, como saúde e educação, cheguem aos cofres da União. Entender o caminho para chegar a essa posição é o primeiro passo para quem sonha com a carreira.

Leia também:

O que faz um auditor da Receita Federal?

As responsabilidades de um auditor fiscal são amplas e impactam diretamente a economia do país. A principal função é fiscalizar o cumprimento da legislação tributária, verificando se empresas e cidadãos estão pagando os impostos devidos. Isso envolve a análise de declarações, livros contábeis e documentos fiscais para identificar irregularidades.

Além da fiscalização, esses profissionais atuam no controle aduaneiro. Eles trabalham em portos, aeroportos e fronteiras para inspecionar mercadorias, combater o contrabando e garantir que as taxas de importação e exportação sejam pagas corretamente. A atuação é crucial para proteger a indústria nacional e a segurança da sociedade.

Outra frente de trabalho importante é a investigação de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Os auditores colaboram com outros órgãos, como a Polícia Federal e o Ministério Público, em operações complexas que visam desarticular esquemas criminosos que prejudicam o Estado.

Formação e requisitos para o cargo

Um dos aspectos mais democráticos do concurso para auditor da Receita Federal é o requisito de formação. É exigido diploma de conclusão de curso superior em qualquer área de formação, desde que a instituição seja reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Isso permite que graduados em Direito, Contabilidade, Engenharia, Letras ou qualquer outro curso possam competir.

Além do diploma, os candidatos devem atender a outros pré-requisitos básicos para cargos públicos federais. É preciso ser brasileiro, ter no mínimo 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para candidatos do sexo masculino) e não possuir antecedentes criminais que impeçam o exercício da função.

Como é o concurso público?

O processo seletivo é conhecido por seu alto nível de dificuldade e é estruturado em várias fases eliminatórias e classificatórias. A primeira etapa geralmente consiste em provas objetivas, com questões de múltipla escolha sobre um vasto conteúdo programático. As disciplinas mais comuns são:

Direito Tributário;

Direito Constitucional e Administrativo;

Contabilidade Geral e Avançada;

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico-Quantitativo;

Legislação Aduaneira;

Comércio Internacional.

Os aprovados na primeira fase avançam para a prova discursiva. Nela, os candidatos precisam desenvolver textos ou responder a questões abertas sobre temas específicos, demonstrando profundidade de conhecimento e capacidade de argumentação. Essa etapa tem um peso significativo na nota final.

Após as provas de conhecimento, há a fase de sindicância de vida pregressa. Nela, a Receita Federal investiga o histórico do candidato para avaliar sua conduta social e idoneidade moral. Por fim, os aprovados em todas as fases anteriores são convocados para o curso de formação, uma etapa final, também eliminatória, que prepara os futuros auditores para as atividades do cargo.

Salários e benefícios da carreira

A remuneração é um dos grandes atrativos. O salário inicial para um auditor fiscal da Receita Federal, gira em torno de R$20 mil a R$28 mil . A carreira possui uma estrutura de progressão, permitindo que os vencimentos aumentem com o tempo de serviço e a qualificação do servidor.

Além do subsídio, os auditores têm direito a uma série de benefícios que tornam a carreira ainda mais vantajosa. O principal deles é a estabilidade empregatícia, garantida após o estágio probatório de três anos. Outras vantagens incluem:

bônus de eficiência, uma parcela variável de acordo com o desempenho do órgão;

adicional de fronteira, para quem atua em regiões de difícil fixação;

auxílio-alimentação e auxílio-saúde;

possibilidade de assumir funções de chefia com gratificações.

Vantagens e desafios da profissão

A carreira de auditor fiscal oferece um equilíbrio entre recompensas e responsabilidades. A alta remuneração e a estabilidade proporcionam segurança financeira e qualidade de vida. O trabalho em si é intelectualmente estimulante, exigindo atualização constante e a resolução de problemas complexos, o que gera grande satisfação profissional.

Por outro lado, a profissão vem com uma carga elevada de responsabilidade. As decisões de um auditor podem ter um impacto financeiro expressivo sobre empresas e pessoas físicas. Além disso, a depender da área de atuação, como o combate ao crime organizado, podem existir riscos inerentes à função, exigindo coragem e um forte senso de dever público.

Qual a formação necessária para ser auditor da Receita Federal?

Para concorrer ao cargo de auditor fiscal, é necessário ter um diploma de nível superior em qualquer área de formação.

A graduação deve ser de um curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), o que abre a oportunidade para profissionais de diversas áreas.

Como funciona o processo seletivo para o cargo?

O concurso público é dividido em várias etapas. A primeira fase inclui provas objetivas com questões de múltipla escolha sobre diversas disciplinas.

Os aprovados seguem para a prova discursiva. As fases seguintes são a sindicância de vida pregressa e, por fim, o curso de formação profissional.

Qual o salário inicial de um auditor da Receita?

O subsídio inicial para um auditor fiscal da Receita Federal é de aproximadamente R$ 21 mil, conforme os editais mais recentes.

Além do valor fixo, a remuneração pode ser acrescida de bônus de eficiência e outros adicionais, dependendo da lotação e do desempenho.

Quais são as principais atribuições de um auditor fiscal?

O auditor fiscal é responsável por fiscalizar o pagamento de tributos federais por empresas e pessoas físicas para combater a sonegação.

Ele também atua no controle aduaneiro em portos e aeroportos e investiga crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

A carreira de auditor fiscal oferece estabilidade?

Sim, a carreira de auditor fiscal é uma das que oferecem maior segurança no serviço público. Após um período de estágio probatório de três anos, o servidor adquire estabilidade.

Isso significa que ele não pode ser demitido sem um processo administrativo disciplinar que comprove uma falta grave, garantindo segurança no emprego.