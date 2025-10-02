Assine
Metanol

Médico de Hungria não descarta hipótese de contaminação por metanol

Infectologista Leandro Machado, do Hospital DF Star, afirmou que cantor apresentou todos sintomas de ingestão de metanol e, por isso, tratamento é feito com hipótese de contaminação. Hungria segue em estado grave, mas consciente e estável

Vitória Torres
Vitória Torres
Repórter
02/10/2025 19:30 - atualizado em 02/10/2025 20:28

Apesar da gravidade, o quadro de Hungria é considerado estável
Apesar da gravidade, o quadro de Hungria é considerado estável crédito: Mariana Menhô/D.A.Press

O cantor Gustavo da Hungria Neves, conhecido como Hungria, segue internado em estado grave no Hospital DF Star, em Brasília, após suspeita de intoxicação por metanol. O infectologista Leandro Machado, responsável pelo acompanhamento clínico do artista, explicou que o quadro é compatível com os efeitos da substância presente em bebidas adulteradas.

“Os estudos mostram que, até 72 horas após a ingestão do metanol, ele pode começar a apresentar sintomas. O Gustavo apresentou todos os sintomas, por isso, nós fizemos essa hipótese de intoxicação por metanol. Todo o tratamento está sendo feito com a hipótese de que ele foi contaminado por metanol”, detalhou o médico.

Apesar da gravidade, o quadro de Hungria é considerado estável. “Ele está em estado grave, mas está estável, consciente e sem uso de oxigênio. Não há previsão de alta”, acrescentou Machado.

O cantor começou a passar mal após uma confraternização na noite de quarta-feira (1º/10), quando teria consumido uma vodca suspeita de adulteração. Exames laboratoriais vão confirmar se houve, de fato, intoxicação por metanol. O resultado deve sair em até sete dias.

Tópicos relacionados:

bebida hungria intoxicacao-por-metanol

