Médico de Hungria não descarta hipótese de contaminação por metanol

O cantor Gustavo da Hungria Neves, conhecido como Hungria, segue internado em estado grave no Hospital DF Star, em Brasília, após suspeita de intoxicação por metanol. O infectologista Leandro Machado, responsável pelo acompanhamento clínico do artista, explicou que o quadro é compatível com os efeitos da substância presente em bebidas adulteradas.

“Os estudos mostram que, até 72 horas após a ingestão do metanol, ele pode começar a apresentar sintomas. O Gustavo apresentou todos os sintomas, por isso, nós fizemos essa hipótese de intoxicação por metanol. Todo o tratamento está sendo feito com a hipótese de que ele foi contaminado por metanol”, detalhou o médico.

Apesar da gravidade, o quadro de Hungria é considerado estável. “Ele está em estado grave, mas está estável, consciente e sem uso de oxigênio. Não há previsão de alta”, acrescentou Machado.

O cantor começou a passar mal após uma confraternização na noite de quarta-feira (1º/10), quando teria consumido uma vodca suspeita de adulteração. Exames laboratoriais vão confirmar se houve, de fato, intoxicação por metanol. O resultado deve sair em até sete dias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia