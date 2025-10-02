Surpresa em aniversário de adolescente pega fogo e vídeo viraliza nas redes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O que era para ser um momento de alegria se transformou em susto e diversão ao mesmo tempo. A adolescente Lays Brilhante, de 17 anos, celebrou seu aniversário no último dia 21 de setembro e passou por uma situação inesperada: o buquê azul de borboletas que ganhou de um amigo pegou fogo ao se aproximar da vela do bolo.

O episódio foi registrado por um dos convidados e o vídeo viralizou nas redes sociais, acumulando mais de 17 milhões de visualizações até o momento. No registro, os convidados cantam parabéns enquanto Juan Maceno, de 18 anos e amigo da aniversariante, entrega o buquê de borboletas de papel.

Emocionada, Lays abraça o jovem, mas, ao retribuir o gesto, Juan encosta o presente na vela do bolo, provocando o incêndio imediato nas borboletas. “Foi uma distração nossa que se tornou algo muito divertido. Em momento algum eu estava triste, só chorei de felicidade e de susto por causa do fogo”, contou a adolescente ao g1.

Um dos amigos tentou apagar as chamas batendo o buquê no chão, mas o fogo se espalhou rapidamente, obrigando que o presente fosse jogado fora para segurança. Apesar do susto, Lays descreveu a situação como uma experiência inesquecível, combinando emoções de medo e alegria.

O tema da festa, “Tardezinha”, foi escolhido por refletir a personalidade da jovem e o clima descontraído com os convidados. A repercussão do vídeo nas redes sociais foi imediata, gerando mais de 23 mil comentários, memes e reações sobre a reação de Lays e o esforço dos amigos em apagar o fogo.

Juan, que preparou a surpresa com dedicação durante dias, explicou que não percebeu a vela ao entregar o buquê. “Como gosto muito dela, decidi fazer a surpresa. Passei dias ajeitando esse buquê. Quando entreguei, vi o fogo e fiquei sem reação, não sabia se chorava junto com ela ou se ria. Foi um acidente, mas ela sabe que foi de coração porque faço tudo por ela”, disse o jovem.



Os dois se conhecem há cerca de três anos e afirmam ter uma amizade próxima, quase como uma família. A mãe de Lays, Maria Luzanira Rodrigues, de 41 anos, também se assustou.

“Eu não sabia porque era uma surpresa. Fiquei preocupada com a decoração e com os balões que também chegaram a pegar fogo. Claro que não esperávamos essa repercussão toda”, relatou.



O incidente inusitado transformou o aniversário em um episódio inesquecível, que ganhou destaque online como o “buquê de visualização única”. “O buquê: se for pra eu ficar de vela eu vou ficar MESMO”, disse outro comentário.



Cuidados e segurança em festas de aniversário

Decoração segura

Evite itens inflamáveis próximos a velas e tochas, como balões de látex, papel, tecidos ou buquês de papel;

Prefira decorações de materiais resistentes ao fogo, como papel cartão tratado ou plástico anti-chamas;

Mantenha decorações suspensas a uma distância segura de fontes de calor;

Velas e bolos

Posicione velas em suportes firmes e resistentes ao calor;

Evite velas muito próximas de decoração, roupas ou cabelo dos convidados;

Apague as velas imediatamente após cantar parabéns e remova-as do bolo;

Supervisão constante

Sempre tenha adultos atentos durante o acendimento de velas e manuseio de itens inflamáveis;

Crianças e adolescentes devem ser orientados a não mexer em fósforos, isqueiros ou velas sem supervisão;

Materiais para apagar fogo

Tenha extintores de incêndio ou spray de incêndio à mão;

Mantenha um balde de água ou pano úmido próximo ao bolo ou áreas com velas;

Ensine os convidados a não tentar apagar fogo com as mãos ou com movimentos bruscos;

Distância e espaço

Mantenha uma área livre de móveis, cortinas e objetos inflamáveis em torno do bolo;

Evite aglomeração em volta da mesa quando velas estiverem acesas;

