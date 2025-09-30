Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

crédito: O que se come e bebe em festas de elite? Veja o menu

Para um evento sofisticado, não é preciso muito, além de reunir uma lista de convidados a experiência gastronômica é uma peça chave para uma boa experiência, com um menu que reflete a sofisticação e os sabores locais

Desde a recepção, com os pratos e bebidas servidos para agradar a um público alvo, um bom cardápio é aquele que explora ingredientes e combinações clássicas com um toque contemporâneo. Os detalhes revelam não apenas bom gosto.

Leia mais

O charme das entradas

As recepções gastronômicas mostram que pequenos detalhes podem causar grande impacto. Canapés, mini-porções e combinações criativas oferecem uma experiência dinâmica, sem exigir complexidade na execução. O segredo está em valorizar ingredientes de qualidade e apostar na apresentação elegante.

Mini-bruschetta de cogumelos trufados

Ingredientes 1 baguete em fatias finas; 200 g de cogumelos frescos picados; 2 colheres (sopa) de azeite trufado; 1 dente de alho picado; lascas de parmesão;



Modo de preparo

Refogue os cogumelos com azeite e alho até dourar. Disponha sobre as fatias de pão levemente tostadas e finalize com parmesão em lascas.

Estações que encantam

Ilhas gastronômicas ou estações temáticas permitem liberdade de escolha e interatividade com a comida. Risotos, massas e carnes bem executadas são alternativas que agradam diferentes paladares e mostram que a sofisticação pode ser também participativa.

Risoto de açafrão com amêndoas

Ingredientes

1 xícara (chá) de arroz arbóreo;

1 litro de caldo de legumes quente;

½ cebola picada;

1 colher (sopa) de manteiga;

½ taça de vinho branco seco;

1 pitada de açafrão;

lascas de amêndoas tostadas.

Modo de preparo

Refogue a cebola na manteiga, acrescente o arroz e o vinho. Vá adicionando o caldo aos poucos até o arroz ficar cremoso. Finalize com açafrão e amêndoas.

O papel das bebidas

A harmonização de bebidas valoriza ainda mais o cardápio. Vinhos acessíveis, espumantes leves e coquetéis clássicos dão o tom de celebração sem necessidade de rótulos exclusivos. A proposta é que todos possam desfrutar de uma experiência completa, equilibrando sabor e clima festivo.

Drink refrescante de espumante e frutas vermelhas

Ingredientes 1 taça de espumante brut; 50 ml de licor de cassis; frutas vermelhas frescas (morango, amora, framboesa).



Modo de preparo



Em uma taça, adicione o licor, complete com espumante e finalize com as frutas.

Encerramento

A sobremesa é a lembrança final da refeição. Montagens visuais chamativas, chocolates bem trabalhados e bolos clássicos sempre encantam. Mais do que luxo, o objetivo é despertar memórias afetivas com um toque sofisticado.

Receita: Mini-cheesecake de frutas vermelhas

Ingredientes 200 g de biscoito maisena triturado; 100 g de manteiga derretida; 300 g de cream cheese; ½ xícara (chá) de açúcar; 1 ovo; geleia de frutas vermelhas.



Modo de preparo

Misture o biscoito com a manteiga e forre o fundo de forminhas individuais. Bata o cream cheese com açúcar e ovo, despeje sobre a base e leve ao forno médio por 25 minutos. Cubra com geleia ao servir.

Da bruschetta ao cheesecake, é possível transformar refeições simples em experiências memoráveis. O luxo não está nos ingredientes raros, mas no olhar cuidadoso que valoriza cada detalhe.