Veja o cardápio mineiro ideal para um casamento

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Além da decoração e da lista de convidados, uma pergunta central surge para quem sonha com uma festa de : qual cardápio estaria à altura de um banquete com a alma mineira?

A resposta está em equilibrar a sofisticação que com a autenticidade e o afeto da cozinha local. Não se trata de servir pratos rústicos, mas de reinterpretar clássicos, valorizar ingredientes de origem e apresentar a riqueza gastronômica do estado de forma elegante e memorável. É um convite para uma jornada de sabores a tradição mineira.

Coquetel de boas-vindas: a primeira impressão

A recepção dos convidados no casamento deve ser um cartão de visitas da experiência que virá. A ideia é oferecer pequenas porções que surpreendem pela criatividade e pelo sabor familiar. Drinques preparados com cachaças artesanais premium, gin mineiro e frutas da estação, como jabuticaba e limão-capeta, dão o tom da celebração.

Para acompanhar, as opções fogem do óbvio, transformando clássicos em alta gastronomia. Imagine mini pães de queijo recheados com pernil desfiado e geleia de pimenta, ou com um creme de queijo Canastra curado. Outras sugestões incluem cubos de polenta frita com ragu de linguiça, cones de massa crocante com frango ao curry mineiro e blinis de fubá com patê de fígado e cebola caramelizada.

Menu 1: Tradição e Nobreza

Esta proposta aposta em pratos que são pilares da culinária mineira, mas apresentados com técnicas modernas e um visual impecável. É uma homenagem aos sabores que construíram a identidade do estado, servidos de maneira a encantar os paladares mais exigentes.

Entrada: Creme de moranga com carne-seca desfiada e crocante de couve. A sopa aveludada, servida em pequenas cumbucas, aquece e conforta, enquanto a textura da carne e o crocante da couve adicionam complexidade ao prato. Uma versão fria poderia ser um carpaccio de língua defumada ao molho de rapadura e mostarda.

Prato principal: Medalhão de filé-mignon ao molho de vinho tinto do sul de Minas, acompanhado de um risoto de canjiquinha com queijo do Serro. A combinação une a sofisticação da carne nobre com a rusticidade da canjiquinha, criando um prato equilibrado, saboroso e com forte identidade local.

Sobremesa: Trilogia de doces mineiros. Uma apresentação delicada com um mini pudim de leite, uma goiabada cremosa com lascas de queijo e um sorvete de doce de leite com flor de sal. A proposta é oferecer uma experiência completa dos doces clássicos em porções individuais e elegantes.

Para acompanhar, as opções fogem do óbvio, transformando clássicos em alta gastronomia(Foto: Pexels)

Menu 2: Vanguarda das Vertentes

Para noivos que desejam surpreender, este menu explora a diversidade de biomas e ingredientes de Minas Gerais, do Cerrado à Mantiqueira. É uma cozinha inventiva, que usa produtos locais de forma inesperada, resultando em pratos leves, frescos e cheios de personalidade.

Entrada: Salada de folhas verdes com lascas de queijo Tulha, figos frescos e baru tostado ao vinagrete de mel de engenho. A combinação de sabores é surpreendente: o salgado do queijo, o doce do figo e do mel, e a textura crocante da castanha do Cerrado criam uma entrada leve e sofisticada.

Prato principal: Filé de surubim grelhado com purê de banana-da-terra e vinagrete de pimenta-biquinho. O peixe, típico do rio São Francisco, é valorizado por acompanhamentos que equilibram o doce e o picante, em uma referência clara à cozinha do norte de Minas, mas com uma apresentação contemporânea.

Sobremesa: Terrine de chocolate com cumaru, um tipo de baunilha brasileira, servida com calda de frutas vermelhas colhidas na Serra da Mantiqueira. Uma sobremesa que une a intensidade do chocolate com o perfume exótico do cumaru, finalizada com a acidez das frutas para um resultado equilibrado e inesquecível.

A mesa do café e o encerramento

A despedida dos convidados no casamento deve ser tão marcante quanto a chegada. Uma mesa de café no final da festa é um gesto de hospitalidade tipicamente mineiro. Ela deve contar com uma seleção de cafés especiais de diferentes regiões produtoras do estado, coados ou expressos na hora.

Para acompanhar, licores artesanais de jabuticaba, pequi ou doce de leite. E, claro, uma variedade de quitutes para o "até logo": mini broas de fubá, casadinhos de goiabada, palha italiana de paçoca e pedaços de queijo com compotas. É a forma perfeita de encerrar uma celebração que ficará para sempre na memória.