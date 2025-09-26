Geleia, licor e mais: 5 receitas incríveis para fazer com jabuticaba
Não sabe o que fazer com a fruta da estação? Aprenda a preparar delícias que vão muito além do consumo in natura e surpreenda a todos na cozinha
compartilheSiga no
A jabuticaba, fruta que brota diretamente no tronco e nos galhos da árvore, carrega o sabor tipicamente brasileiro. Consumida in natura ou como matéria prima de diversos pratos típicos, a iguaria brasileira tem um sabor único e marcante nas receitas.
A temporada da jabuticaba é curta e intensa, o que a torna ainda mais especial. Em vez de apenas saboreá-la in natura, que tal aproveitar a fartura para criar pratos e bebidas surpreendentes na cozinha? A versatilidade da fruta permite explorar sabores doces, agridoces e até em drinques refrescantes.
Geleia de jabuticaba clássica
Um clássico que nunca falha e é perfeito para acompanhar pães, torradas, queijos e até iogurtes. Fazer a geleia em casa garante um sabor autêntico e sem conservantes. O segredo está na paciência para atingir o ponto certo.
Ingredientes:
1 kg de jabuticabas maduras e lavadas;
500 g de açúcar (ou a mesma medida do suco coado);
suco de 1 limão.
Modo de preparo:
coloque as jabuticabas em uma panela grande e cubra com água;
leve ao fogo médio e cozinhe até que as frutas comecem a estourar, o que leva cerca de 20 minutos;
aom uma escumadeira ou concha, amasse levemente as frutas contra a lateral da panela para soltar mais suco e polpa;
passe todo o conteúdo da panela por uma peneira fina, apertando bem para extrair o máximo de líquido. Descarte as cascas e sementes;
meça o volume do suco obtido e adicione a mesma quantidade de açúcar. Por exemplo, para 2 xícaras de suco, use 2 xícaras de açúcar;
volte o suco adoçado para a panela, adicione o suco de limão e cozinhe em fogo baixo, mexendo de vez em quando para não grudar;
o ponto da geleia é atingido quando, ao colocar uma pequena porção em um pires gelado, ela não escorre. Isso pode levar de 30 a 40 minutos;
guarde em potes de vidro esterilizados.
Licor de jabuticaba caseiro
Para quem gosta de uma bebida digestiva e com sabor marcante, o licor de jabuticaba é uma excelente opção. O processo é simples, mas exige um tempo de descanso para que o álcool extraia todo o sabor da fruta.
Ingredientes:
500 g de jabuticabas lavadas;
500 ml de cachaça de boa qualidade ou vodca;
1 xícara de açúcar;
1 xícara de água.
Modo de preparo:
amasse levemente as jabuticabas com um garfo ou com as mãos, apenas para quebrar a casca;
coloque as frutas amassadas em um pote de vidro grande e com tampa;
despeje a cachaça ou a vodca por cima, garantindo que todas as frutas fiquem submersas;
feche bem o pote e guarde em um local escuro e arejado por pelo menos 15 dias, agitando o recipiente uma vez ao dia;
após o período de infusão, coe a mistura em um filtro de papel ou pano fino para separar todo o líquido dos resíduos da fruta;
prepare uma calda simples levando a água e o açúcar ao fogo até dissolver completamente e deixe esfriar;
misture a calda fria ao líquido de jabuticaba coado; engarrafe e deixe o licor descansar por mais uma semana antes de consumir.
Mousse de jabuticaba
Uma sobremesa leve, com uma cor vibrante e um sabor que foge do comum. A acidez natural da jabuticaba equilibra o doce dos outros ingredientes, resultando em um prato sofisticado e fácil de fazer.
Ingredientes:
2 xícaras de suco de jabuticaba concentrado (feito como na receita da geleia, mas sem açúcar);
1 lata de leite condensado;
1 lata de creme de leite;
1 envelope de gelatina em pó sem sabor.
Modo de preparo:
prepare a gelatina conforme as instruções da embalagem e reserve;
no liquidificador, bata o suco de jabuticaba, o leite condensado e o creme de leite até obter uma mistura homogênea;
com o liquidificador ainda ligado, adicione a gelatina dissolvida e bata por mais um minuto;
despeje o creme em taças individuais ou em uma travessa única;
leve à geladeira por no mínimo 4 horas, ou até que a mousse esteja firme e sirva gelado.
Molho agridoce para carnes
A jabuticaba também brilha em pratos salgados. Este molho agridoce é um acompanhamento incrível para carnes de porco, como lombo e costelinha, ou aves assadas, adicionando uma camada de sabor complexa e surpreendente.
Ingredientes:
2 xícaras de jabuticabas lavadas;
1/2 xícara de vinagre de maçã;
1/2 xícara de açúcar mascavo;
1 dente de alho picado;
sal e pimenta do reino a gosto.
Modo de preparo:
cozinhe as jabuticabas em uma panela com um pouco de água até estourarem, assim como no preparo da geleia;
passe por uma peneira para separar o suco e a polpa das cascas e sementes;
retorne o suco para a panela e adicione o vinagre, o açúcar mascavo e o alho picado;
cozinhe em fogo baixo, mexendo ocasionalmente, até o molho reduzir e engrossar, adquirindo uma consistência de calda;
tempere com sal e pimenta do reino a gosto;
sirva quente sobre a carne de sua preferência.
Caipirinha de jabuticaba
Para encerrar, um drinque refrescante que é a cara do Brasil. A caipirinha de jabuticaba aproveita a fruta fresca, liberando todo o seu suco e sabor diretamente no copo. É simples, rápida e deliciosa.
Ingredientes:
10 jabuticabas maduras e lavadas;
2 colheres de sopa de açúcar;
50 ml de cachaça;
gelo a gosto.
Modo de preparo:
coloque as jabuticabas e o açúcar em um copo próprio para caipirinha;
com um macerador, amasse bem as frutas para liberar todo o suco;
adicione o gelo até preencher o copo e, por fim, despeje a cachaça;
mexa bem com uma colher bailarina ou um misturador e sirva imediatamente.