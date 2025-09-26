crédito: Geleia, licor e mais: 5 receitas incríveis para fazer com jabuticaba

A jabuticaba, fruta que brota diretamente no tronco e nos galhos da árvore, carrega o sabor tipicamente brasileiro. Consumida in natura ou como matéria prima de diversos pratos típicos, a iguaria brasileira tem um sabor único e marcante nas receitas.

A temporada da jabuticaba é curta e intensa, o que a torna ainda mais especial. Em vez de apenas saboreá-la in natura, que tal aproveitar a fartura para criar pratos e bebidas surpreendentes na cozinha? A versatilidade da fruta permite explorar sabores doces, agridoces e até em drinques refrescantes.

Geleia de jabuticaba clássica

Um clássico que nunca falha e é perfeito para acompanhar pães, torradas, queijos e até iogurtes. Fazer a geleia em casa garante um sabor autêntico e sem conservantes. O segredo está na paciência para atingir o ponto certo.

Ingredientes:

1 kg de jabuticabas maduras e lavadas;

500 g de açúcar (ou a mesma medida do suco coado);

suco de 1 limão.

Modo de preparo:

coloque as jabuticabas em uma panela grande e cubra com água; leve ao fogo médio e cozinhe até que as frutas comecem a estourar, o que leva cerca de 20 minutos; aom uma escumadeira ou concha, amasse levemente as frutas contra a lateral da panela para soltar mais suco e polpa; passe todo o conteúdo da panela por uma peneira fina, apertando bem para extrair o máximo de líquido. Descarte as cascas e sementes; meça o volume do suco obtido e adicione a mesma quantidade de açúcar. Por exemplo, para 2 xícaras de suco, use 2 xícaras de açúcar; volte o suco adoçado para a panela, adicione o suco de limão e cozinhe em fogo baixo, mexendo de vez em quando para não grudar; o ponto da geleia é atingido quando, ao colocar uma pequena porção em um pires gelado, ela não escorre. Isso pode levar de 30 a 40 minutos; guarde em potes de vidro esterilizados.

Licor de jabuticaba caseiro

Para quem gosta de uma bebida digestiva e com sabor marcante, o licor de jabuticaba é uma excelente opção. O processo é simples, mas exige um tempo de descanso para que o álcool extraia todo o sabor da fruta.

Ingredientes:

500 g de jabuticabas lavadas;

500 ml de cachaça de boa qualidade ou vodca;

1 xícara de açúcar;

1 xícara de água.

Modo de preparo:

amasse levemente as jabuticabas com um garfo ou com as mãos, apenas para quebrar a casca; coloque as frutas amassadas em um pote de vidro grande e com tampa; despeje a cachaça ou a vodca por cima, garantindo que todas as frutas fiquem submersas; feche bem o pote e guarde em um local escuro e arejado por pelo menos 15 dias, agitando o recipiente uma vez ao dia; após o período de infusão, coe a mistura em um filtro de papel ou pano fino para separar todo o líquido dos resíduos da fruta; prepare uma calda simples levando a água e o açúcar ao fogo até dissolver completamente e deixe esfriar; misture a calda fria ao líquido de jabuticaba coado; engarrafe e deixe o licor descansar por mais uma semana antes de consumir.

A jabuticaba, fruta que brota diretamente no tronco e nos galhos da árvore, carrega o sabor tipicamente brasileiro Foto: Canva

Mousse de jabuticaba

Uma sobremesa leve, com uma cor vibrante e um sabor que foge do comum. A acidez natural da jabuticaba equilibra o doce dos outros ingredientes, resultando em um prato sofisticado e fácil de fazer.

Ingredientes:

2 xícaras de suco de jabuticaba concentrado (feito como na receita da geleia, mas sem açúcar);

1 lata de leite condensado;

1 lata de creme de leite;

1 envelope de gelatina em pó sem sabor.

Modo de preparo:

prepare a gelatina conforme as instruções da embalagem e reserve; no liquidificador, bata o suco de jabuticaba, o leite condensado e o creme de leite até obter uma mistura homogênea; com o liquidificador ainda ligado, adicione a gelatina dissolvida e bata por mais um minuto; despeje o creme em taças individuais ou em uma travessa única; leve à geladeira por no mínimo 4 horas, ou até que a mousse esteja firme e sirva gelado.

Molho agridoce para carnes

A jabuticaba também brilha em pratos salgados. Este molho agridoce é um acompanhamento incrível para carnes de porco, como lombo e costelinha, ou aves assadas, adicionando uma camada de sabor complexa e surpreendente.

Ingredientes:

2 xícaras de jabuticabas lavadas;

1/2 xícara de vinagre de maçã;

1/2 xícara de açúcar mascavo;

1 dente de alho picado;

sal e pimenta do reino a gosto.

Modo de preparo:

cozinhe as jabuticabas em uma panela com um pouco de água até estourarem, assim como no preparo da geleia; passe por uma peneira para separar o suco e a polpa das cascas e sementes; retorne o suco para a panela e adicione o vinagre, o açúcar mascavo e o alho picado; cozinhe em fogo baixo, mexendo ocasionalmente, até o molho reduzir e engrossar, adquirindo uma consistência de calda; tempere com sal e pimenta do reino a gosto; sirva quente sobre a carne de sua preferência.

Caipirinha de jabuticaba

Para encerrar, um drinque refrescante que é a cara do Brasil. A caipirinha de jabuticaba aproveita a fruta fresca, liberando todo o seu suco e sabor diretamente no copo. É simples, rápida e deliciosa.

Ingredientes:

10 jabuticabas maduras e lavadas;

2 colheres de sopa de açúcar;

50 ml de cachaça;

gelo a gosto.

Modo de preparo: