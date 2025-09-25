Presente de Lula à rainha da Suécia com jabuticabas gera memes; confira
Presidente levou tradicional fruta brasileira para encontro com monarcas; rainha Sílvia é filha de brasileira e fala português fluentemente
compartilheSiga no
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, no início da semana, o rei Carl 16 Gustaf e a rainha Sílvia da Suécia, em Nova York, nos Estados Unidos, na residência oficial da missão brasileira junto à ONU. O encontro teve como pauta temas bilaterais e internacionais, mas foi um presente que roubou a cena: os monarcas ganharam jabuticabas e geleia da fruta.
A iniciativa foi especialmente simbólica para a rainha, que é filha de mãe brasileira e passou parte da infância em São Paulo. Fluente em português, Sílvia elogiou o gesto. “Foi muito bom. Comemos jabuticaba, imagine só. Foi uma surpresa muito bonita do presidente”, afirmou ao deixar o encontro. Ela ainda contou manter uma jabuticabeira em sua residência na Suécia.
Leia Mais
A escolha do presente ganhou grande repercussão nas redes sociais. Diversos usuários comentaram com bom humor a cena de Lula oferecendo a fruta típica brasileira durante o jantar. “Lula é muito apelão. Levou paçoca e jabuticaba para o povo na ONU”, publicou um internauta. “Imagina o que vai acontecer quando esse homem começar a levar brigadeiro e pão de queijo pras reuniões”, disse outro.
Houve também quem destacasse a originalidade do gesto. “O maluco leva PAÇOCA E JABUTICABA, isso é outro nível de patriotismo, um nível muito ACIMA”, escreveu um usuário. Comparações históricas também apareceram: “Certeza que ele é a reencarnação de alguém da época do ‘Novo Mundo’ que fazia acordos através das especiarias HAHAHAHAHAHAHA”, comentou outro.
Mesmo críticos do presidente entraram na onda. “Eu não gosto do Lula mas, jabuticaba é muito legal”, disse um perfil. Já outro associou o gesto a tradições familiares: “Ele sendo o primo do Nordeste que viaja pra São Paulo pra trabalhar e leva um monte de comida”.
A presença da rainha Sílvia também gerou comentários positivos. Muitos internautas se disseram impressionados com a fluência em português e a postura da monarca. “Gente, que português perfeito é esse? Não tem sotaque. Estou incrédula que ela seja rainha da Suécia”, afirmou uma usuária. “Ela é tão elegante e simpática. Ela exala elegância, né? Uma querida”, elogiou outra. Veja mais posts:
Fico me perguntando se tem brasileiro mais brasileiro que Lula que viaja para o exterior eleva PAÇOQUINHA para comer e JABUTICABA para a RAINHA DA SUÉCIA? pic.twitter.com/qvVFyfKQBI— Ro (@Ro_anna) September 24, 2025
O Lula levou paçoca e jabuticaba pro povo, igual vó quando vai visitar neto! Kkkkkk https://t.co/QnWgEkkfRD— Kelly (@kellytuita) September 24, 2025
derrubaram a pec e o lula ta slaying internacionalmente entregando paçocas e jabuticabas falando trampi a gente vai se falando blz tudo no mesmo dia pic.twitter.com/LidUr8uZfU— ???? (@boysdntc) September 24, 2025
Os estudantes da Universidade Federal se dedicam por quatro anos aos estudos de Relações Internacionais; porém, chega Lula e faz um acordo comercial com jabuticaba e paçoca https://t.co/K4v8HOd7YG— Jã1 (@JoaoVItorSRN2) September 25, 2025
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Não é a primeira vez que Lula recorre à jabuticaba em momentos de política internacional. Em julho, a primeira-dama Janja divulgou um vídeo em que o presidente convidava o presidente norte-americano Donald Trump a experimentar a fruta como metáfora para superar disputas comerciais.
Quem é a rainha da Suécia?
- Sílvia Renata Sommerlath nasceu em 23 de dezembro de 1943, em Heidelberg, na Alemanha;
- É filha do alemão Walther Sommerlath e da brasileira Alice Soares de Toledo;
- Passou parte da infância em São Paulo, onde estudou no Colégio Visconde de Porto Seguro, em Pindamonhangaba;
- Graduou-se em Interpretação pela Universidade de Munique, em 1969;
- Trabalhou como intérprete durante os Jogos Olímpicos de Munique em 1972, onde conheceu o então príncipe herdeiro Carl Gustaf;
- Casou-se em 19 de junho de 1976, tornando-se rainha consorte da Suécia após a coroação do marido;
- É a primeira rainha consorte sueca de origem não real;
- Criou a World Childhood Foundation, organização voltada à proteção de crianças em situação de vulnerabilidade.