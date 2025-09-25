Presente de Lula à rainha da Suécia com jabuticabas gera memes; confira

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, no início da semana, o rei Carl 16 Gustaf e a rainha Sílvia da Suécia, em Nova York, nos Estados Unidos, na residência oficial da missão brasileira junto à ONU. O encontro teve como pauta temas bilaterais e internacionais, mas foi um presente que roubou a cena: os monarcas ganharam jabuticabas e geleia da fruta.

A iniciativa foi especialmente simbólica para a rainha, que é filha de mãe brasileira e passou parte da infância em São Paulo. Fluente em português, Sílvia elogiou o gesto. “Foi muito bom. Comemos jabuticaba, imagine só. Foi uma surpresa muito bonita do presidente”, afirmou ao deixar o encontro. Ela ainda contou manter uma jabuticabeira em sua residência na Suécia.

A escolha do presente ganhou grande repercussão nas redes sociais. Diversos usuários comentaram com bom humor a cena de Lula oferecendo a fruta típica brasileira durante o jantar. “Lula é muito apelão. Levou paçoca e jabuticaba para o povo na ONU”, publicou um internauta. “Imagina o que vai acontecer quando esse homem começar a levar brigadeiro e pão de queijo pras reuniões”, disse outro.

Houve também quem destacasse a originalidade do gesto. “O maluco leva PAÇOCA E JABUTICABA, isso é outro nível de patriotismo, um nível muito ACIMA”, escreveu um usuário. Comparações históricas também apareceram: “Certeza que ele é a reencarnação de alguém da época do ‘Novo Mundo’ que fazia acordos através das especiarias HAHAHAHAHAHAHA”, comentou outro.

Estocolmo, a capital da Suécia, é uma cidade cheia de história, cultura e beleza natural. Veja curiosidades e conheça este lugar encantador! Marcel por Pixabay Construída sobre 14 ilhas e ligada por 57 pontes, a cidade é conhecida como a "Veneza do Norte" por seus canais e paisagens aquáticas. brightfreak por Pixabay Os moradores de Estocolmo são famosos por possuírem um grande número de barcos, o que mostra a importância da água na vida da cidade. xavi manrique por Pixabay Fundada em 1252, Estocolmo rapidamente se tornou um importante centro comercial e político na região. Hoje, a cidade conta com cerca de 1,72 milhão de habitantes. Markéta Machová por Pixabay Seu centro histórico é um dos bairros mais bem preservados da Europa e abriga construções medievais e renascentistas. Beppe Karlsson por Pixabay Apesar de ser uma metrópole, Estocolmo possui uma grande quantidade de áreas verdes e parques. O Royal National City Park, o primeiro parque nacional urbano do mundo, é um dos destaques. Arild Vågen O clima em Estocolmo é variado e oferece experiências únicas em cada estação do ano. Durante o inverno, as temperaturas podem chegar a abaixo de zero, e os dias costumam ser curtos. Imagem de Mattias Styrman por Pixabay A cidade é conhecida por sua arquitetura deslumbrante, que combina edifícios históricos bem preservados com designs modernos e inovadores. JZ/Wikimedia Commons Um exemplo icônico é o Gamla Stan, onde ruas de paralelepípedos e edifícios coloridos do século 18 criam uma atmosfera medieval. wikimedia commons/Ximonic Nesta área, é possível encontrar o Palácio Real de Estocolmo, uma das maiores residências reais do mundo ainda em uso. Tamás por Pixabay Estocolmo também é famosa por ser um centro de inovação e tecnologia. É a sede de empresas globais como Spotify e Ericsson, além de ser um polo para startups, muitas das quais surgiram na próspera cena tecnológica da cidade. wikimedia commons/ I99pema A cidade tem uma forte tradição cultural, sendo o lar de inúmeros museus, galerias e teatros. O Museu Vasa, por exemplo, é uma atração imperdível, abrigando um navio de guerra do século XVII que foi resgatado do fundo do mar quase completamente intacto. Hanay - Wikimédia Commons Outro ponto de interesse cultural Ã© o Skansen, um museu ao ar livre que recria a vida na SuÃ©cia ao longo dos sÃ©culos. M W por Pixabay Há ainda o Museu Nórdico, que oferece uma imersão completa na vida e nos costumes do povo sueco desde a Idade Média até os dias atuais. Yves por Pixabay Estocolmo é frequentemente citada como uma das cidades com melhor qualidade de vida do mundo. A cidade oferece um excelente sistema de transporte público, uma infraestrutura moderna e uma população conhecida pela educação. Yves por Pixabay Além disso, os suecos valorizam o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, o que se reflete em um estilo de vida mais tranquilo e saudável. somov73 por Pixabay Estocolmo também é conhecida por sua preocupação com a sustentabilidade. A cidade é frequentemente classificada como uma das mais limpas e ecológicas do mundo, com amplas ciclovias e iniciativas para promover o uso de energia renovável. Margherita por Pixabay A culinária sueca é conhecida por seus ingredientes frescos e saborosos. Peixes e frutos do mar são a base da dieta dos suecos, mas as famosas almôndegas suecas (Köttbullar) são um clássico local. wikimedia commons/N509FZ Outra curiosidade ligada a Estocolmo é onde os Prêmios Nobel são entregues todos os anos (com exceção do Prêmio Nobel da Paz, que é entregue em Oslo, Noruega), em cerimônia realizada em 10 de dezembro. endlessboggie por Pixabay A cerimônia acontece no elegante Concert Hall, seguida de um banquete no magnífico City Hall. wikimedia commons/ThibautRe Voltar Próximo

Mesmo críticos do presidente entraram na onda. “Eu não gosto do Lula mas, jabuticaba é muito legal”, disse um perfil. Já outro associou o gesto a tradições familiares: “Ele sendo o primo do Nordeste que viaja pra São Paulo pra trabalhar e leva um monte de comida”.

A presença da rainha Sílvia também gerou comentários positivos. Muitos internautas se disseram impressionados com a fluência em português e a postura da monarca. “Gente, que português perfeito é esse? Não tem sotaque. Estou incrédula que ela seja rainha da Suécia”, afirmou uma usuária. “Ela é tão elegante e simpática. Ela exala elegância, né? Uma querida”, elogiou outra. Veja mais posts:

Fico me perguntando se tem brasileiro mais brasileiro que Lula que viaja para o exterior eleva PAÇOQUINHA para comer e JABUTICABA para a RAINHA DA SUÉCIA? pic.twitter.com/qvVFyfKQBI — Ro (@Ro_anna) September 24, 2025

O Lula levou paçoca e jabuticaba pro povo, igual vó quando vai visitar neto! Kkkkkk https://t.co/QnWgEkkfRD — Kelly (@kellytuita) September 24, 2025

derrubaram a pec e o lula ta slaying internacionalmente entregando paçocas e jabuticabas falando trampi a gente vai se falando blz tudo no mesmo dia pic.twitter.com/LidUr8uZfU — ???? (@boysdntc) September 24, 2025

Os estudantes da Universidade Federal se dedicam por quatro anos aos estudos de Relações Internacionais; porém, chega Lula e faz um acordo comercial com jabuticaba e paçoca https://t.co/K4v8HOd7YG — Jã1 (@JoaoVItorSRN2) September 25, 2025

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Não é a primeira vez que Lula recorre à jabuticaba em momentos de política internacional. Em julho, a primeira-dama Janja divulgou um vídeo em que o presidente convidava o presidente norte-americano Donald Trump a experimentar a fruta como metáfora para superar disputas comerciais.

Quem é a rainha da Suécia?