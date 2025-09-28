Noivo sofre parada cardíaca e morre em plena festa de casamento
O egípcio Ashraf Abu Hakam morreu nos braços da esposa recém-casada enquanto dançava a tradicional dança Sa'idi
O que seria o dia mais feliz da vida de um casal no Egito terminou em tragédia. O noivo Ashraf Abu Hakam morreu de forma repentina após sofrer uma parada cardíaca durante a própria festa de casamento. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (26/9), na governadoria de Aswan, região sul do país.
O momento dramático ocorreu quando Hakam dançava a tradicional dança egípcia Sa’idi, segurando bastões de madeira ao lado da noiva. Testemunhas relataram que ele desmaiou repentinamente, caindo no chão diante de todos.
Como aconteceu a parada cardíaca?
Convidados correram para socorrê-lo imediatamente, tentando reanimá-lo no salão da festa. Apesar dos esforços, médicos confirmaram a morte instantânea de Ashraf devido a uma parada cardíaca súbita. O ambiente, antes tomado por música e alegria, foi dominado por choro e desespero.
A notícia da tragédia se espalhou rapidamente pelo Egito, mobilizando centenas de mensagens de solidariedade à família. Um amigo declarou: "Ele estava cheio de vida, sorrindo, animado com seu futuro". Outros lembraram que o casal havia celebrado o noivado apenas um dia antes.
Nas redes sociais, os vídeos que deveriam registrar o início de um novo capítulo na vida do casal passaram a circular como tristes lembranças de uma festa que terminou em luto.
?? ???? ??? ???? ??? ????? ??????.. ???? ???? ???? ????? ????? ?????? ??? ??? ????? ?? #?????#???_???? #??? pic.twitter.com/ocsX2CZIIu— Erem News – ??? ???? (@EremNews) September 27, 2025