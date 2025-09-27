Influencer é preso após sexo explícito em caminhonete em movimento

O influenciador russo Georgy Dzugkoev, de 23 anos, poderá enfrentar cinco anos de prisão na Tailândia após ser preso em Phuket. Ele é acusado de gravar e divulgar um vídeo de conteúdo sexual explícito em via pública, que rapidamente viralizou nas redes sociais e revoltou moradores da região.

Segundo a polícia, a gravação ocorreu na madrugada de quarta-feira (24/9), quando Dzugkoev foi flagrado com uma mulher tailandesa na caçamba de uma caminhonete em movimento. O episódio chamou a atenção da comunidade local, que denunciou o caso às autoridades.

O influenciador admitiu envolvimento no vídeo?

De acordo com o site Daily Star, nos depoimentos, Georgy admitiu ser o homem que aparece nas imagens, mas negou ter tido relações sexuais. Ele alegou estar apenas de roupa íntima. As autoridades, entretanto, rejeitaram a versão do influenciador após analisarem as imagens, baseando o inquérito nos registros visuais.

O coronel Chatri Chukaew disse ao site que a decisão sobre a punição dependerá da comprovação dos fatos no decorrer das investigações.

O que disse a mulher que aparece no vídeo?

A mulher, que é garota de programa, relatou à polícia que recebeu cerca de R$ 160 para participar da gravação. Em seu depoimento, ela afirmou: "Estava com medo porque era perigoso, mas ele me convenceu a fazer. Precisava do dinheiro".

Além disso, declarou ter se sentido pressionada a participar para gerar conteúdo para o canal do influenciador, reconhecendo os riscos do ato em local público.

Pontos centrais do caso:

Gravação aconteceu em Phuket, na caçamba de uma caminhonete;

Vídeo viralizou e gerou indignação local;

Influenciador admitiu participação, mas negou o ato sexual;

Mulher envolvida confirmou pagamento e pressão para gravar;

Condenação pode chegar a cinco anos de prisão.

Quais as possíveis consequências para Georgy Dzugkoev?

A polícia tailandesa continua reunindo provas, e, caso fique comprovada a infração, o influenciador poderá responder por publicação de material sexual em espaço público. A lei no país é rígida quanto a comportamentos considerados ofensivos em áreas turísticas.

Moradores de Phuket seguem indignados com a cena divulgada, reforçando que episódios desse tipo vão contra os costumes e a legislação local.