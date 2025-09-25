E a geração apática elege um país asiático como a razão de viver

Um país do Sudeste asiático mescla tradições milenares com uma vibrante modernidade, tem se tornado uma verdadeira sensação entre os jovens da Geração Z. Com suas praias paradisíacas, templos ancestrais, culinária exótica e uma cena cultural influenciada pelas redes sociais, o destino atrai viajantes em busca de experiências autênticas e instagramáveis.





Neste ano de 2025, a expectativa é ainda maior com o Festival das Lanternas, na Tailândia, que deve receber cerca de 5 mil brasileiros, impulsionando o turismo entre os dois países. Esse evento, conhecido como Yi Peng em Chiang Mai, transforma o céu noturno em um espetáculo de luzes flutuantes, simbolizando renovação e bons desejos. Neste artigo, exploramos o encanto da Tailândia como destino, as principais atividades para os visitantes e os detalhes do festival, convidando você a descobrir por que esse país se tornou o queridinho dos jovens conectados.

A Tailândia, oficialmente Reino da Tailândia, ocupa uma área de aproximadamente 513 mil quilômetros quadrados no coração do Sudeste asiático, fazendo fronteira com Mianmar, Laos, Camboja e Malásia, além de ser banhada pelo Golfo da Tailândia e pelo Mar de Andamão. Sua geografia diversificada inclui montanhas ao Norte, planícies centrais férteis e ilhas tropicais ao Sul, criando um mosaico de paisagens que vão de florestas densas a areias brancas. Com uma população de cerca de 70 milhões de habitantes, predominantemente budistas, o país é governado por uma monarquia constitucional, com o rei como figura simbólica reverenciada. A capital, Bangkok, é uma metrópole pulsante com mais de 8 milhões de residentes, conhecida por seus arranha-céus modernos contrastando com templos dourados.







Refúgio da Geração Z

Templo de Wat Arun no crepúsculo em Bangkok, Tailândia tawatchai07/Freepik

Historicamente, a Tailândia, antigamente chamada de Sião, nunca foi colonizada por potências europeias, o que preservou sua identidade cultural única. Influências indianas, chinesas e khmer moldaram sua arquitetura, religião e culinária. O budismo teravada é a religião dominante, presente em mais de 40 mil templos espalhados pelo território. Economicamente, o país se destaca no turismo, agricultura (especialmente arroz e frutas) e manufatura, com o turismo representando cerca de 20% do PIB. Nos últimos anos, a Tailândia investiu em infraestrutura sustentável, como parques nacionais protegidos e iniciativas de ecoturismo, alinhando-se aos valores da Geração Z, que prioriza viagens responsáveis e com impacto positivo no meio ambiente.





O que torna a Tailândia uma sensação entre os jovens da Geração Z? Essa geração, nascida entre 1997 e 2012, valoriza experiências autênticas, diversidade cultural e oportunidades para conteúdo digital. De acordo com pesquisas recentes, Bangkok foi eleita a melhor cidade do mundo para Gen Z em 2025, com uma pontuação de 66% em satisfação entre seus habitantes jovens. Os motivos são variados: custo-benefício acessível, com hospedagens e refeições baratas; uma cena noturna agitada em bares e clubes; e aventuras que vão de mergulhos em recifes de coral a trilhas em selvas. As redes sociais amplificam isso – hashtags como #ThailandTravel e #GenZAdventures acumulam bilhões de visualizações, mostrando praias como as de Phuket ou templos como Wat Arun ao nascer do sol.





Além disso, a Tailândia oferece um equilíbrio entre relaxamento e adrenalina. Para os ecologicamente conscientes, programas de conservação de elefantes e tartarugas marinhas atraem aqueles que buscam turismo ético. A culinária street food, com pratos como pad thai e tom yum, é perfeita para foodies que compartilham stories no Instagram. Estudos indicam que cerca de 30% da população tailandesa é Gen Z, criando uma conexão natural com visitantes da mesma faixa etária. Viagens para lá também promovem bem-estar, com spas e ioga em cenários tropicais. Em meio à pandemia e pós-pandemia, o país se posicionou como destino seguro, com vacinas e protocolos que facilitam a entrada de turistas internacionais.









Efeito ‘The White Lotus’

Lagoa azul de Pileh é uma das maravilhas da ilha Phi Phi, naTailândia diana.grytsku/Freepik



Um fator recente que acelerou a popularidade da Tailândia foi a série ‘The White Lotus’, criada por Mike White e produzida pela HBO. A terceira temporada, que estreou em fevereiro de 2025, foi inteiramente filmada no país asiático, transformando o destino em um cenário de intrigas, luxo e sátira social. Ambientada em um resort fictício inspirado em hotéis reais como o Four Seasons Koh Samui e o Anantara Mai Khao Phuket Villas, a série segue um grupo de turistas ricos lidando com temas como privilégio, espiritualidade e exploração cultural.





Com um elenco estelar incluindo Carrie Coon, Leslie Bibb, Walton Goggins e a tailandesa Lalisa Manobal (Lisa do Blackpink) em sua estreia como atriz, a temporada destacou a beleza exótica da Tailândia, desde as praias de Koh Samui até os templos de Bangkok e as florestas de Phuket. O "efeito White Lotus" já é mensurável: agências de viagem relataram um aumento de 312% nas reservas para a Tailândia em janeiro de 2025 em comparação com o ano anterior. Autoridades tailandesas preveem um crescimento de até 20% no turismo geral graças à exposição global da série, que atraiu milhões de espectadores e gerou buzz nas redes sociais









O que visitar no paraíso

Estatua de Buda no templo Wat Mahathat, no Parque Historico de Sukhothai tawatchai07/ Freepik

Agora, vamos ao que fazer na Tailândia, especialmente para jovens viajantes em busca de diversidade. Começando por Bangkok, a porta de entrada para a maioria dos voos internacionais. A cidade é um caos organizado, com tuk-tuks ziguezagueando entre tráfego intenso. Visite o Grand Palace, um complexo real com edifícios ornamentados que datam do século 18, lar do Buda de Esmeralda, uma estátua sagrada de jade.





Próximo dali, o Wat Pho abriga o maior Buda reclinado do mundo, com 46 metros de comprimento, e é famoso por escolas de massagem tailandesa tradicional. Para uma experiência moderna, explore o bairro de Siam, com shoppings como o Siam Paragon, onde você encontra marcas globais e cinemas IMAX.





Não perca o Mercado de Chatuchak, o maior mercado de fim de semana do mundo, com mais de 8 mil barracas vendendo de roupas a artesanato. É ideal para barganhar souvenirs e provar comidas de rua. À noite, Khao San Road é o hub dos mochileiros, com bares, música ao vivo e festas que duram até o amanhecer. Para quem gosta de aventura, faça um passeio de barco pelo Rio Chao Phraya, admirando a skyline iluminada. Bangkok também oferece tours de bicicleta pelos becos escondidos, revelando a vida local longe dos turistas.





Coração cultural

Parque de Elefantes de Phang Nga se destaca como um santuátio aos animais Arquivo pessoal - Maria Julia Lage





Movendo-se para o Norte, Chiang Mai é o coração cultural da Tailândia, cercada por montanhas e tribos indígenas. Fundada em 1296, a cidade velha é murada e repleta de templos como o Wat Chedi Luang. Para Gen Z, as atrações incluem santuários éticos de elefantes, como o Elephant Nature Park, onde você pode alimentar e banhar os animais sem montarias exploratórias. Trilhas de trekking levam a vilarejos hill tribe, como os Karen, onde se aprende sobre tecelagem e agricultura sustentável.





Chiang Mai é famosa por seus mercados noturnos, como o Night Bazaar, perfeito para comprar lanternas artesanais ou joias. Aulas de culinária tailandesa são populares, ensinando a preparar curry verde ou mango sticky rice. Para a adrenalina, experimente ziplining nas florestas ou rafting no Rio Mae Taeng. A cidade também abriga cafés hipsters e espaços de coworking, atraindo nômades digitais da Gen Z. Não esqueça de visitar o Doi Suthep, um templo no topo de uma montanha acessível por 300 degraus, oferecendo vistas panorâmicas.







Praias paradisíacas

Praia Ma Ya, em Krabi, é outro destino imperdível na Tailândia Visit Thailand/Divulgação





Ao Sul, as ilhas e praias dominam. Phuket, a maior ilha, é um paraíso para festas e relaxamento. Patong Beach é o epicentro da vida noturna, com clubs como o Illuzion e shows de cabaré. Para praias mais tranquilas, vá para Kata ou Karon, ideais para surf e snorkeling. Mergulhe nas Ilhas Phi Phi, famosas por Maya Bay do filme "A Praia", com águas cristalinas e falésias dramáticas. Atividades incluem caiaque em cavernas marinhas ou escalada em rochas. Phuket também oferece tours de barco para ilhas vizinhas, como James Bond Island, com formações rochosas únicas.





Krabi é outra joia, com suas falésias de calcário e praias como Railay, acessível apenas por barco. Escalada é o destaque aqui, com rotas para todos os níveis. Para quem busca tranquilidade, as Ilhas Koh Lanta oferecem yoga retreats e mergulhos com tubarões-baleia. No leste, Koh Samui combina luxo com aventura: praias como Chaweng para festas, e o interior com cachoeiras como Na Muang. Alugue uma moto para explorar plantações de coco e templos escondidos.

Outras regiões merecem atenção. Ayutthaya, antiga capital, é um sítio UNESCO com ruínas de templos destruídos por invasores birmaneses no século 18. Passeie de bicicleta entre estátuas de Buda e palácios em ruínas. No nordeste, Isan oferece cultura autêntica, com festivais locais e comida picante. Para amantes da natureza, o Parque Nacional Khao Yai tem trilhas com elefantes selvagens e cachoeiras. Atividades gerais incluem muay thai classes, massagens tailandesas e visitas a mercados flutuantes como Damnoen Saduak, onde vendedores em barcos vendem frutas frescas.







Ritual da boa sorte

Festival das Lanternas, em Chiang Mai, transforma o céu noturno em um espetáculo de luzes flutuantes VATSYAYANA / AFP







O Festival das Lanternas, que em 2025 espera atrair 5 mil brasileiros, refletindo o crescente intercâmbio cultural entre Brasil e Tailândia. O festival principal é o Yi Peng, celebrado em Chiang Mai, coincidindo com o Loy Krathong. Yi Peng envolve a liberação de lanternas de papel (khom loi) no céu, simbolizando o afastamento de má sorte e desejos para o futuro. Loy Krathong, por sua vez, consiste em flutuar krathongs (cestinhas de folhas de bananeira com velas e flores) em rios, homenageando a deusa da água.





As datas para 2025 são 5 e 6 de novembro para Yi Peng em Chiang Mai. O evento principal ocorre na lua cheia do 12º mês lunar, variando anualmente. Em Chiang Mai, milhares se reúnem em locais como o Mae Jo University ou eventos organizados, liberando até 15 mil lanternas simultaneamente. É um espetáculo mágico, mas com regras: lanternas devem ser biodegradáveis para minimizar impacto ambiental. Ingressos para eventos massivos custam a partir de 100 dólares, incluindo transporte, comida e lanternas, mas há opções gratuitas em templos locais.





Durante o festival, Chiang Mai ganha desfiles, danças tradicionais e fogos de artifício. Participe de workshops para fazer sua própria lanterna ou krathong. Para os brasileiros, a conexão é forte: o calor humano tailandês lembra o Brasil, e o festival evoca o Réveillon com desejos de prosperidade.





Como chegar





Para planejar sua viagem, voe para Bangkok via companhias como Emirates ou Qatar, com conexões em Dubai ou Doha. De lá, pegue voos internos baratos para Chiang Mai (cerca de 1 hora). Vistos: brasileiros ficam até 90 dias sem visto. Moeda: baht tailandês (1 real 7 baht). Dicas: respeite templos (cubra ombros e joelhos), evite tocar cabeças (sinal de desrespeito) e prove frutas como durian. Para sustentabilidade, use transporte público e evite plásticos.