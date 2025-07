Casal é enganado por IA ao viajar para ver ponto turístico que não existe

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um casal de idosos na Malásia fez uma longa viagem de 370 quilômetros saindo de Kuala Lumpur para a cidade de Pengkalan Hulu, para conhecer uma atração turística que viram em uma reportagem nas redes sociais. No entanto, ao chegarem ao local, descobriram que o teleférico mostrado não existia – tudo não passava de uma criação gerada por inteligência artificial (IA).

A história foi revelada em uma publicação viral nas redes sociais, compartilhada por uma funcionária de hotel da região, chamada Daya, que relatou a experiência do casal durante o mês passado. Segundo ela, os idosos perguntaram se o teleférico Kuak Skyride, apresentado no vídeo, realmente existia, pois viram um noticiário mostrando a atração e queriam vivenciar o passeio.

O vídeo em questão, que circulou amplamente nas plataformas digitais, mostrava imagens impressionantes e bastante realistas. Nele, uma repórter com microfone apresentava o “Kuak Skyride”, um passeio de teleférico que prometia vistas panorâmicas das montanhas de Kuak Hulu. A reportagem fictícia mostrava ainda turistas formando filas na bilheteria, visitantes tirando fotos, entrevistas com turistas tailandeses e até cenas de um zoológico de veados localizado no topo da montanha, tudo criado digitalmente.

Daya lembrou que o casal estava bastante animado com a possibilidade de conhecer o passeio e, ao descobrir que era uma farsa, ficou visivelmente desapontado. “Expliquei à senhora que o vídeo não era real, que havia sido gerado por inteligência artificial. Ela ficou chocada e não conseguia entender por que alguém criaria um vídeo falso daquele tipo”, contou a funcionária do hotel.

O casal, especialmente a senhora, chegou a mencionar a intenção de processar a “jornalista” que aparecia no vídeo, argumentando que ela havia enganado o público. No entanto, Daya precisou explicar que a repórter também era uma figura gerada artificialmente e que nada do que foi apresentado no vídeo tinha fundamento na realidade.

Questionados sobre o motivo de não terem consultado familiares antes de fazer a longa viagem, os idosos confessaram sentir vergonha. “Peço a todos que perguntem cuidadosamente para seus pais ou parentes mais velhos sobre suas viagens, principalmente quando eles planejam ir tão longe”, escreveu a funcionária do hotel na plataforma Threads.

O caso chamou atenção das autoridades locais, que foram às redes sociais esclarecer que o projeto do teleférico Kuak Skyride não existe, reforçando que a região ainda não possui nenhuma infraestrutura turística desse tipo. O chefe interino da polícia distrital, Ahmad Salimi Md Ali, ressaltou a importância de o público verificar a veracidade das informações antes de compartilhá-las nas redes sociais.

“Até o momento, não recebemos relatos de prejuízo, fraude ou problemas públicos relacionados ao vídeo viral. Realizamos investigações e confirmamos que nenhum teleférico desse tipo está em construção ou planejado para a região”, declarou à imprensa.