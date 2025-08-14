Idosa celebra aniversário de 103 com festa inspirada no morango do amor

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Imagina chegar aos 103 anos, cheio de vida e muita vontade de celebrar. Esse é o caso de Joventina Maria da Silva Santos — carinhosamente chamada de Dona Jovem. No último dia 9 de agosto, ela completou 103 anos de vida e celebrou a data com uma festa inspirada no morango do amor.

A celebração teve direito a decoração, bolo e até fantasia temática da aniversariante. A comemoração aconteceu em Parelhas (RN), cidade onde a aniversariante nasceu e vive até hoje. A ideia do tema partiu da família, que quis associar a imagem doce e afetuosa de Dona Jovem à popular guloseima.

“Como ela é um doce e o amor da vida da gente, transformamos o morango do amor no tema da festa”, contou a neta Vitória Moraes, uma das organizadoras.

Uma tradição que começou aos 99 anos

As festas temáticas para Dona Jovem se tornaram uma tradição a partir de seu aniversário de 99 anos. Desde então, cada comemoração recebe um tema que reflete momentos marcantes ou características da vida da aniversariante. A organização fica a cargo de Vitória e de seu irmão, que buscam unir cultura, memórias afetivas e homenagens criativas.

Aos 99 anos, o tema escolhido foi a cantora Rita Lee — pela personalidade irreverente e pelo figurino, que, segundo Vitória, representavam muito a vanguarda de sua avó.

No centenário, a inspiração foi Maria Bonita, símbolo da resistência nordestina. A escolha fazia referência à trajetória de Dona Jovem, que enfrentou períodos de seca e chegou a se alimentar de xique-xique torrado para sobreviver.

No aniversário de 101 anos, foi a vez de embarcar na tendência Barbie, com festa toda rosa e até uma “caixa” personalizada onde Dona Jovem foi colocada como se fosse a própria boneca.

Já aos 102 anos, a celebração foi diferente: uma viagem para Natal, capital potiguar, onde a aniversariante conheceu restaurantes, cafeterias e até passou por uma transformação no visual.

Por que morango do amor?

Neste ano, o “morango do amor” foi eleito como tema por estar em alta e por representar carinho e afeto — sentimentos que a família associa à matriarca. A decoração trouxe referências à fruta, enquanto o clima de festa reforçou a presença da família e a alegria de viver da aniversariante.

Vitória destaca que Dona Jovem, mesmo com a idade avançada, participa ativamente das celebrações. “Ela é uma mulher sertaneja de fé, força e resistência, que se sente privilegiada e feliz ao lado da família que lhe dedica esses momentos”, afirma.

Quem são as pessoas mais velhas do mundo?

Aos 103 anos, dona Joventina ainda está alguns anos longe das pessoas mais velhas do mundo, segundo levantamento da LongeviQuest. Veja a lista dos 10 mais idosos: