Morango do amor: trend faz preço da fruta disparar

Nos últimos dias, as vendas do morango dispararam, e o preço da fruta também subiu repentinamente. O fato é consequência de uma trend nas redes sociais: o morango do amor. Em pouco mais de uma semana, as vendas do morango tiveram uma arrancada de cerca de 60% a 70%, enquanto o preço da fruta ao consumidor teve uma alta de 50%, informa o empresário Ricardo Nunes Costa, dono de um atacadista de hortifrutigranjeiros em Montes Claros, no Norte de Minas, onde também atua no varejo.

A nova febre no mercado é altamente vantajosa para Minas Gerais, pois o estado é o maior produtor nacional de morango, com uma área plantada de 3,6 mil hectares e uma produção anual de 184,9 mil toneladas da fruta, de acordo com números da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG).

Ainda conforme o órgão, o cultivo é realizado, em sua maioria, na agricultura familiar, envolvendo cerca de 11 mil pequenos produtores rurais no território mineiro, com maior parte da produção concentrada no Sul do estado. O município de Datas (região de Diamantina) também se destaca no cultivo da fruta. Atualmente, a "febre" no mercado é favorecida pela safra do morango, que vai de maio a setembro.



Especialistas em negócios orientam os empreendedores a aproveitarem "febre" do morango do amor na internet para incrementar as vendas e aumentar os lucros. A dica foi seguida à risca pela Rede de Supermercados Cordeiro, que conta com 17 lojas nas regiões Central e Norte do Estado e também no Vale do Jequitinhonha.

A rede supermercadista aproveitou a "onda" e expôs na prateleira de morango de suas lojas um banner, com a receita "aprenda a fazer o doce mais desejado da internet". O cartaz apresenta textos explicativos sobre os ingredientes usados nos "acompanhamentos" do morango (brigadeiro branco e calda) e "como fazer".

A empresa varejista orienta ainda que os consumidores devem escolher "morangos grandes, firmes e bem avermelhados" para o preparo do badalado doce do momento.

O supervisor de Hortifrutigranjeiros do Cordeiro Supermercados, Kevin Bryan Soares, explica que a divulgação sobre "como fazer o doce mais desejado da internet” foi uma iniciativa da equipe de marketing da rede. Ele afirma que na última semana, as vendas da fruta nas lojas da rede tiveram um crescimento de mais de 90%.

O preço da bandeja de morango de 350 gramas para o consumidor na mesma rede está saindo a R$ 12,98 (preço desta terça-feira). A empresa tem como fornecedores produtores de morango do município de Datas.

O empresário Ricardo Nunes Costa, atacadista de frutas em Montes Claros, afirma que a dispara das vendas do produto ocorreu na última semana, com a trend do morango do amor na internet. "As vendas do morango aumentaram 100%. A gente não estava preparado para atender tanta demanda. Foi tudo muito rápido", afirma o empresário.

Ricardo afirma que os seus estoques de morango acabaram e ele teve que aumentar a compra da fruta junto a agricultores de Datas, o grande centro produtor mais próximo de Montes Claros (situado a uma distância de 257 quilômetros).

Como lucrar com o morango do amor?

A "febre" do morango do amor na internet é uma ótima oportunidade para os empreendedores, especialmente confeiteiros, multiplicarem suas vendas. A trend também demonstra como as redes sociais podem transformar algo simples em um verdadeiro sucesso. Mas os empreendedores devem saber usar as estratégias adequadas.

Para quem tem um pequeno negócio, o momento é de oportunidades. Não é preciso inventar nada mirabolante, basta aproveitar o que já está viralizando. O morango do amor tem apelo visual, é fácil de fazer, tem baixo custo e pode ser vendido tanto na rua quanto em uma doceria ou lanchonete. A observação é de Janaina Camilo, especialista em Mercado e Transformação Digital do Sebrae. "Um vídeo bonito, um nome criativo, uma imagem que dá vontade de comer. E pronto. Em poucos dias, está todo mundo querendo experimentar", diz.

Opinião semelhante sobre o morango do amor é manifestada por Arleandro Rodrigues, analista do Sebrae Minas. "É uma grande oportunidade que surgiu nos últimos ao viralizar nas redes sociais. Muitas pessoas estão se aventurando na produção desse produto e iniciando o empreendimento. Mas algumas dicas são muito importantes devido ao grande aumento da demanda por esse produto alguns insumos na sua produção podem aumentar de preço pode mesmo faltar no mercado", diz Rodrigues.

"Então, antes de iniciar sua produção, de começar todo o processo de divulgação do seu produto, procure saber os fornecedores, se tem os insumos corretos e de qualidade para te fornecer. Quem estiver iniciando essa produção, produza, teste, experimente o seu produto, faça com que outras pessoas possam experimentar e te dê um retorno para que possam melhorar ainda mais a qualidade desse novo produto que será inserido ou no seu portfólio", orienta o analista.



