Assine
overlay
Início Nacional
Saúde

Brasil tem 59 casos investigados de intoxicação por metanol

Com 11 casos confirmados nacionalmente, o país totaliza 59 notificações; surgimento de registros em Brasília e Pernambuco reforça o alerta de dispersão

Publicidade
Carregando...
IM
Iago Mac Cord
IM
Iago Mac Cord
Repórter
02/10/2025 21:13

compartilhe

SIGA
x
Brasil tem 59 notificações de intoxicação por metanol, alerta governo. Balanço foi apresentado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha
Brasil tem 59 notificações de intoxicação por metanol, alerta governo. Balanço foi apresentado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha crédito: Walterson Rosa/MS

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, atualizou o balanço dos casos de intoxicação exógena por metanol e confirmou um total de 11 casos com detecção laboratorial no país. O número total de notificações, que abrange casos suspeitos e confirmados, chegou a 59.

Do total de casos notificados (entre suspeitos e confirmados), a maioria está concentrada em São Paulo. A distribuição detalhada inclui cinco casos confirmados em Pernambuco. 

Leia Mais

Esta medida exige que profissionais de saúde informem aos CIEVS a primeira suspeita da intoxicação, sem necessidade de aguardar a confirmação laboratorial ou clínica para a notificação.

No Distrito Federal há um caso investigado, o do rapper Hungria Hip-Hop, que está internado com sinais de intoxicação por metanol. O MS aguarda o resultado dos exames laboratoriais. 

O Ministério mantém uma Sala de Situação instalada de forma permanente para coordenar o fluxo de informações e as novas medidas. Uma nota técnica específica que orienta a investigação, a suspeita clínica e o tratamento já está disponível no site da pasta. A orientação é que a conduta terapêutica deve ser iniciada a partir dos dados clínicos, com o uso do etanol farmacêutico como antídoto efetivo.

“Já temos o estoque desse produto, estamos ampliando esse estoque. Vamos chegar na compra de mais 4,3 mil ampolas desse estoque. Estará disponível a qualquer estado, a qualquer centro de referência, a qualquer unidade de saúde que não tenha esse etanol farmacêutico”, informou Padilha.

Adicionalmente, o Ministério da Saúde oficiou à Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) a intenção de pedido de doação imediata de 100 tratamentos do antídoto alternativo, o Fomepizol (que não possui registro para circulação no Brasil), e a intenção de compra de até 1.000 tratamentos para a criação de um estoque permanente no país.

"O Ministério desde ontem também oficiou à Organização Pan-Americana de Saúde a intenção, né, o pedido de doação imediata de 100 tratamentos do Fomepizol e de intenção de compra eh de até eh 1000 tratamentos do Fomepizol para construir um estoque aqui no Brasil", destacou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A busca pelo Fomepizol envolve o acionamento de dez agências reguladoras internacionais e de instituições privadas globais, como Zaidos e American Ranger.

Tópicos relacionados:

alexandre-padilh alexandre-padilha intoxicaca intoxicacao intoxicacao-por-metanol metanol ministro-da-saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay