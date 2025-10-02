Hungria é tratado com etanol para neutralizar efeitos de metanol no corpo

segue internado no Hospital DF Star, em Brasília, após suspeita de intoxicação por metanol, substância altamente tóxica encontrada em bebidas adulteradas. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, chegou a afirmar que o caso do cantor era de contaminação por metanol, mas logo depois, a assessoria dele informou tratar-se de um episódio suspeito. O cantor Hungria, após suspeita de intoxicação por metanol, substância altamente tóxica encontrada em bebidas adulteradas. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, chegou a afirmar que o caso do cantor era de contaminação por metanol, mas logo depois, a assessoria dele informou tratar-se de um episódio suspeito.

Segundo a irmã do artista, Manoela Hungria, o tratamento incluiu a administração de etanol como forma de neutralizar os efeitos da contaminação. “Fizeram alguns procedimentos para quebrar o metanol à base de etanol. Ele teve que tomar o produto misturado no suco”, contou.

O ministro Alexandre Padilha informou que o etanol usado no tratamento de Hungria é diferente do vendido em postos de combustíveis.

Após essa etapa, Hungria deve passar por uma hemodiálise de seis horas, procedimento que ajuda a eliminar substâncias nocivas do organismo.





