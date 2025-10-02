Assine
Metanol

Hungria é tratado com etanol para neutralizar efeitos de metanol no corpo

Segundo Manoela Hungria, irmã do cantor, o tratamento incluiu a administração de etanol como forma de neutralizar os efeitos da susposta contaminação por metanol

Vitória Torres
Vitória Torres
Repórter
02/10/2025 20:27

Hungria internado após ingestão de bebida
Hungria internado após ingestão de bebida
 
O cantor Hungria segue internado no Hospital DF Star, em Brasília, após suspeita de intoxicação por metanol, substância altamente tóxica encontrada em bebidas adulteradas. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, chegou a afirmar que o caso do cantor era de contaminação por metanol, mas logo depois, a assessoria dele informou tratar-se de um episódio suspeito. 

Segundo a irmã do artista, Manoela Hungria, o tratamento incluiu a administração de etanol como forma de neutralizar os efeitos da contaminação. “Fizeram alguns procedimentos para quebrar o metanol à base de etanol. Ele teve que tomar o produto misturado no suco”, contou.
O ministro Alexandre Padilha informou que o etanol usado no tratamento de Hungria é diferente do vendido em postos de combustíveis. 
Após essa etapa, Hungria deve passar por uma hemodiálise de seis horas, procedimento que ajuda a eliminar substâncias nocivas do organismo.

