Hospital da Baleia retomará funcionamento normal nesta segunda (6/10)

O Hospital da Baleia, na Região Leste de Belo Horizonte, retomará a rotina normal de atendimentos nesta segunda-feira (6/10). Na manhã desta quarta-feira (1/10), as consultas oncológicas na unidade de saúde foram suspensas devido a um incêndio em uma mata próxima, que se alastrou pela Serra do Curral.

O fogo não chegou a atingir as instalações do hospital, mas a grande quantidade de fumaça forçou a interrupção dos atendimentos oncológicos em um dos prédios; houve, inclusive, a transferência de pacientes. Depois de três dias, o incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), no fim da tarde desta quinta-feira (2/10).

Porém, de acordo com o Hospital da Baleia, a área permaneceu sendo monitorada pelo CBMMG e também por brigadistas do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e por membros da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente (Amda), para evitar o surgimento e a expansão de novos focos de incêndio.

Por isso, os atendimentos oncológicos ambulatoriais, como consultas e quimioterapias, permaneceram ocorrendo apenas nas três unidades mais distantes da área atingida pelas chamas. Tais medidas, segundo a unidade, "visaram garantir a saúde e o cuidado humanizado dos pacientes e colaboradores, com o menor impacto assistencial possível".

O Hospital da Baleia informou ainda que cirurgias, internações, hemodiálise, CTIs infantil e adulto, exames de imagem, exames laboratoriais e atendimentos de outras especialidades permaneceram ocorrendo normalmente, mesmo enquanto ocorria o incêndio.

