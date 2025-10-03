Assine
BELO HORIZONTE

Hospital da Baleia retomará funcionamento normal nesta segunda (6/10)

Atendimentos oncológicos na unidade de saúde foram suspensos nesta quarta-feira (1/10) devido a um incêndio em uma mata próxima

03/10/2025 19:48

Parte da fachada do Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, com veículos estacionados em frente, entre os quais uma viatura do Corpo de Bombeiros
Hospital não foi atingido pelas chamas, mas a grande quantidade de fumaça fez com que os atendimentos em um dos prédios fossem suspensos crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O Hospital da Baleia, na Região Leste de Belo Horizonte, retomará a rotina normal de atendimentos nesta segunda-feira (6/10). Na manhã desta quarta-feira (1/10), as consultas oncológicas na unidade de saúde foram suspensas  devido a um incêndio em uma mata próxima, que se alastrou pela Serra do Curral.

O fogo não chegou a atingir as instalações do hospital, mas a grande quantidade de fumaça forçou a interrupção dos atendimentos oncológicos em um dos prédios; houve, inclusive, a transferência de pacientes. Depois de três dias, o incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), no fim da tarde desta quinta-feira (2/10).

Porém, de acordo com o Hospital da Baleia, a área permaneceu sendo monitorada pelo CBMMG e também por brigadistas do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e por membros da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente (Amda), para evitar o surgimento e a expansão de novos focos de incêndio.

Por isso, os atendimentos oncológicos ambulatoriais, como consultas e quimioterapias, permaneceram ocorrendo apenas nas três unidades mais distantes da área atingida pelas chamas. Tais medidas, segundo a unidade, "visaram garantir a saúde e o cuidado humanizado dos pacientes e colaboradores, com o menor impacto assistencial possível".

O Hospital da Baleia informou ainda que cirurgias, internações, hemodiálise, CTIs infantil e adulto, exames de imagem, exames laboratoriais e atendimentos de outras especialidades permaneceram ocorrendo normalmente, mesmo enquanto ocorria o incêndio. 

overflay