Calor e tempo seco marcam esta sexta-feira (3/10) em Belo Horizonte

A sexta-feira (3/10) em Belo Horizonte começou com temperaturas amenas e céu parcialmente nublado. A mínima registrada foi de 14,2 °C, com máxima estimada de 28 °C ao longo do dia. De acordo com a Defesa Civil, a umidade relativa do ar deve cair para cerca de 30% no período da tarde, exigindo atenção redobrada para hidratação e cuidados com a saúde.

Pelas regionais da capital, as marcas variaram: no Barreiro, os termômetros marcaram 15,3 °C às 6h05; na Centro-Sul, 15,0 °C às 6h25; e na Oeste, 14,2 °C, com sensação térmica de apenas 3,7 °C, às 4h. Já na Pampulha, a mínima foi de 16,9 °C, enquanto em Venda Nova a menor marca chegou a 17,1 °C às 5h45.

Em todo o estado, a massa de ar quente e seca mantém o tempo estável, sem previsão de chuvas. O céu deve permanecer claro a parcialmente nublado, com névoa seca em várias regiões e umidade em níveis críticos durante a tarde.

A baixa umidade pode provocar problemas respiratórios, irritações nos olhos e na pele, além de aumentar o risco de incêndios florestais. Entre os cuidados recomendados, estão a hidratação constante, o uso de umidificadores ou toalhas molhadas em ambientes fechados e evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia.

Quais são as recomendações da Defesa Civil?

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Como fica o tempo em Minas?

As temperaturas variam conforme a mesorregião. No Noroeste e no Oeste de Minas, os termômetros podem chegar a 37 °C e 40 °C, respectivamente, após mínimas próximas de 11 °C e 20 °C. O calor também deve ser intenso na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde os termômetros variam entre 17 °C e 19 °C pela manhã e sobem para 35 °C a 37 °C à tarde.

No Norte do estado, as mínimas ficam entre 13 °C e 15 °C e as máximas chegam a 34 °C. Em áreas como o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba, as temperaturas variam entre 12 °C e 14 °C pela manhã e 31 °C a 33 °C ao longo do dia. Já no Jequitinhonha, no Rio Doce e no Mucuri, as mínimas ficam entre 12 °C e 14 °C, com máximas que não passam de 32 °C.

O frio da madrugada foi mais intenso na Zona da Mata, com mínima de 9°C e máxima de 32°C, enquanto no Sul, Sudoeste e Campos das Vertentes as temperaturas variaram entre 12 °C e 14 °C pela manhã, alcançando até 32 °C à tarde. Os ventos sopram de Nordeste e Leste, fracos a moderados, com rajadas em áreas do Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata.

Tradicionalmente, o início de outubro em Minas Gerais é de tempo firme, céu limpo e temperaturas elevadas, período em que são registradas algumas das maiores marcas do ano. A partir da segunda quinzena, as pancadas de chuva se tornam mais frequentes, especialmente no Centro-Sul e Oeste, avançando gradualmente para o Centro-Norte e Leste. Historicamente, no início de novembro, todo o estado já se encontra sob a estação chuvosa.

