LUTO

BH: velório de policial que morreu em perseguição será neste domingo

Thiago Belizar Faustino, de 26 anos, era lotado no 35º Batalhão da Polícia Militar em Santa Luzia. O velório será no Bosque da Esperança Cemitério e Crematório

Ana Luiza Soares
Laura Scardua
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
04/10/2025 18:54 - atualizado em 04/10/2025 18:55

O acidente aconteceu na cidade, na noite de sexta (3/10)
O acidente aconteceu na Grande BH, na noite dessa sexta (3/10) crédito: Reprodução/Redes Sociais

O corpo do soldado da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) Thiago Belizar Faustino, de 26 anos, será velado e enterrado neste domingo (5/10). O homem morreu durante uma perseguição policial em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa sexta-feira (3/10).

O velório está previsto para começar às 8h, e o sepultamento será às 11h, no Bosque da Esperança Cemitério e Crematório, no Bairro Jaqueline, Região Norte da cidade.

Faustino morreu ao bater a moto que pilotava em um carro durante uma perseguição. Conforme o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu às 19h20 na Rua Gama Neto, no Bairro Barreiro do Amaral, na noite dessa sexta.

O soldado foi lançado contra a parte frontal de um Fiat Strada e ficou irresponsivo no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e fez manobras de reanimação por 40 minutos, mas o policial não reagiu e morreu no local. 

Conforme os registros, o condutor da Strada contou que dirigia na rua quando viu duas motos se aproximarem dele, na direção contrária. Uma delas era ocupada por dois suspeitos, e a de trás, pelo policial.

Em certo momento, o condutor da primeira moto fez uma manobra intencional que arremessou o policial contra a caminhonete. Depois disso, fugiu sentido Bairro Kennedy.

Aos militares, o condutor disse que subiu na calçada para evitar o choque, mas não conseguiu evitar a colisão. Ao ver que o motociclista estava no chão, o motorista desceu da caminhonete para prestar socorro e percebeu que ele não estava responsivo. Segundos depois, duas novas motos da PMMG chegaram à cena.

Segundo o documento policial, um dos militares disse três policiais estavam na Rua Gama Neto quando ouviram barulhos de motos em alta velocidade. Momentos depois, uma delas passou pela guarnição e aumentou a velocidade, enquanto a outra fez uma manobra de retorno e seguiu em direção ao bairro Kennedy.

O soldado Belizar, que já estava em cima da própria moto, partiu na perseguição da primeira suspeita.

O militar, que não foi identificado, relatou que logo em seguida viu o soldado caído no chão após o acidente.

O 35° BPM publicou uma nota de pesar nas redes sociais. “Hoje, nossas vozes se unem em um só tom: o silêncio do luto pelo falecimento do Soldado Belizar. Sua ausência deixa um vazio entre familiares, amigos e irmãos de farda, mas sua coragem e dedicação permanecerão como exemplo”, diz trecho da homenagem. 

