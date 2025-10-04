BH: velório de policial que morreu em perseguição será neste domingo

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O corpo do soldado da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) Thiago Belizar Faustino, de 26 anos, será velado e enterrado neste domingo (5/10). O homem morreu durante uma perseguição policial em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa sexta-feira (3/10).

O velório está previsto para começar às 8h, e o sepultamento será às 11h, no Bosque da Esperança Cemitério e Crematório, no Bairro Jaqueline, Região Norte da cidade.

Faustino morreu ao bater a moto que pilotava em um carro durante uma perseguição. Conforme o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu às 19h20 na Rua Gama Neto, no Bairro Barreiro do Amaral, na noite dessa sexta.

O soldado foi lançado contra a parte frontal de um Fiat Strada e ficou irresponsivo no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e fez manobras de reanimação por 40 minutos, mas o policial não reagiu e morreu no local.

Conforme os registros, o condutor da Strada contou que dirigia na rua quando viu duas motos se aproximarem dele, na direção contrária. Uma delas era ocupada por dois suspeitos, e a de trás, pelo policial.

Em certo momento, o condutor da primeira moto fez uma manobra intencional que arremessou o policial contra a caminhonete. Depois disso, fugiu sentido Bairro Kennedy.

Aos militares, o condutor disse que subiu na calçada para evitar o choque, mas não conseguiu evitar a colisão. Ao ver que o motociclista estava no chão, o motorista desceu da caminhonete para prestar socorro e percebeu que ele não estava responsivo. Segundos depois, duas novas motos da PMMG chegaram à cena.

Segundo o documento policial, um dos militares disse três policiais estavam na Rua Gama Neto quando ouviram barulhos de motos em alta velocidade. Momentos depois, uma delas passou pela guarnição e aumentou a velocidade, enquanto a outra fez uma manobra de retorno e seguiu em direção ao bairro Kennedy.

O soldado Belizar, que já estava em cima da própria moto, partiu na perseguição da primeira suspeita.

O militar, que não foi identificado, relatou que logo em seguida viu o soldado caído no chão após o acidente.

O 35° BPM publicou uma nota de pesar nas redes sociais. “Hoje, nossas vozes se unem em um só tom: o silêncio do luto pelo falecimento do Soldado Belizar. Sua ausência deixa um vazio entre familiares, amigos e irmãos de farda, mas sua coragem e dedicação permanecerão como exemplo”, diz trecho da homenagem.