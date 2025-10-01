Assine
overlay
Início Gerais
TIROS NO BAR

Tio tenta matar sobrinho que expôs traição em Santa Luzia

Crime aconteceu em um bar no Bairro São Benedito, na noite dessa terça-feira (30/9). Vítima identificou o tio e afirmou que estava sendo ameaçado

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
01/10/2025 17:13

compartilhe

Siga no
x
Nos documentos, a Polícia Militar descreveu o encontro dos corpos em cenas brutais
Polícia Militar procura o homem que efetuou os disparos crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura um homem identificado como o responsável por tentar matar o próprio sobrinho na noite dessa terça-feira (30/9). O crime aconteceu no Bairro São Benedito e teria sido motivado por vingança.

A vítima, de 36 anos, estava em um bar na Rua Pará de Minas, quando foi surpreendida por um homem armado. De acordo com testemunhas, o suspeito chegou em uma moto e logo que parou disparou contra o desafeto.

Leia Mais

O proprietário do estabelecimento relatou aos policiais que assim que a vítima foi atingida pelo disparo, foi socorrida por populares. Ele foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento São Benedito.

Na unidade médica, o homem afirmou aos militares que o suspeito é seu tio, com quem teve um desentendimento dias antes. Ele explicou que passou a ser ameaçado depois de descobrir que o parente estava tendo um caso extraconjugal e expô-lo para sua esposa. A informação acabou resultando na separação do casal.

Vítima não planejada

Ainda no hospital, os policiais militares foram informados que outro paciente deu entrada na unidade com ferimentos característicos de disparo de arma de fogo. Em contato com o jovem, de 19 anos, ele relatou que estava no mesmo bar da primeira vítima quando também foi atingido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Ainda segundo o registro policial, ele não conhece a primeira vítima ou o suspeito. A polícia trabalha com a hipótese que o jovem foi vítima do acaso.

Tópicos relacionados:

grande-bh pm santa-luzia sobrinho tio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay