Tio tenta matar sobrinho que expôs traição em Santa Luzia

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura um homem identificado como o responsável por tentar matar o próprio sobrinho na noite dessa terça-feira (30/9). O crime aconteceu no Bairro São Benedito e teria sido motivado por vingança.

A vítima, de 36 anos, estava em um bar na Rua Pará de Minas, quando foi surpreendida por um homem armado. De acordo com testemunhas, o suspeito chegou em uma moto e logo que parou disparou contra o desafeto.

O proprietário do estabelecimento relatou aos policiais que assim que a vítima foi atingida pelo disparo, foi socorrida por populares. Ele foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento São Benedito.

Na unidade médica, o homem afirmou aos militares que o suspeito é seu tio, com quem teve um desentendimento dias antes. Ele explicou que passou a ser ameaçado depois de descobrir que o parente estava tendo um caso extraconjugal e expô-lo para sua esposa. A informação acabou resultando na separação do casal.

Vítima não planejada

Ainda no hospital, os policiais militares foram informados que outro paciente deu entrada na unidade com ferimentos característicos de disparo de arma de fogo. Em contato com o jovem, de 19 anos, ele relatou que estava no mesmo bar da primeira vítima quando também foi atingido.

Ainda segundo o registro policial, ele não conhece a primeira vítima ou o suspeito. A polícia trabalha com a hipótese que o jovem foi vítima do acaso.