MEDICAMENTOS PROIBIDOS

MG: homem é preso por tráfico de anabolizantes e canetas emagrecedoras

Foram apreendidos 231 ampolas de Tirzepatida, oito canetas emagrecedoras, cinco ampolas de testosterona e 24 comprimidos de Lispax 30 mg

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
01/10/2025 15:11 - atualizado em 01/10/2025 15:13

Além das canetas emagrecedoras foram apreendidas 231 ampolas de Tirzepatida, 5 ampolas de testosterona e 24 comprimidos de Lispax 30 mg
Anabolizantes, canetas emagrecedoras e produtos importados foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PEF), durante uma fiscalização, no KM 607 da BR-116, próximo a São João do Manhuaçu, na Zona da Mata mineira. O motorista de um Volkswagen Nivus, um homem de 39 anos, foi preso e indiciado por tráfico de entorpecentes, no sábado (27/9).

Depois de parar o veículo e verificar os documentos do motoristas, os policiais desconfiaram do nervosismo do homem e decidiram vistoriar o veículo. Foi quando encontraram 231 ampolas de Tirzepatida, oito canetas emagrecedoras, cinco ampolas de testosterona e 24 comprimidos de Lispax 30 mg, usado para aumentar a concentração e redução de hiperatividade e impulsividade.

No início da vistoria, foram encontrados, no bagageiro, diversas caixas vazias de Tirzepatida, remédio utilizado para emagrecimento. Foi quando o motorista se mostrou ainda mais nervoso.

Foram apreendidos ainda três iPhones 17 Pro Max, perfumes importados e vinhos de alto valor.

Segundo a PRF, o condutor do veículo havia saído de Foz do Iguaçu (PR), que faz fronteira com o Paraguai, e tinha como destino João Pessoa (PB).

O motorista e o material apreendido, assim como o veículo, foram levados para a Receita Federal em Governador Valadares, no Vale Rio Doce. O homem foi, posteriormente, levado para a Delegacia de Polícia de Manhuaçu. Lá, descobriu-se que ele foi preso, em outra ocasião, pelo mesmo crime.

