Assaltantes de drogaria são presos com canetas emagrecedoras na Grande BH

Três homens, de 31, 29 e 25 anos, foram presos na tarde dessa terça-feira (23/9), horas depois de um assalto a mão armada de uma drogaria em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Eles admitiram o crime e foram presos horas depois em São José da Lapa, também na Grande BH.

Segundo a Polícia Militar, às 7h, dois dos suspeitos entraram armados no estabelecimento, renderam o fiscal de loja e o levaram para os fundos. Com o fiscal na mira da arma, eles roubaram uma grande quantidade de medicamentos de uso controlado, como canetas para emagrecimento e remédios para diabetes.

De acordo com a PM, os medicamentos levados são avaliados em alto valor de mercado. A avaliação do valor da carga não foi descrita no documento policial.

Assim que terminado o assalto, os homens saíram da loja, encontraram na rua dois motociclistas, que o esperavam em motos de modelo Honda 150, subiram na garupa e fugiram.

Rastreio

A PM conseguiu identificar a placa de um dos veículos e iniciou rastreamento. Os militares foram até a casa de um dos suspeitos, no bairro Dom Pedro I, em São José da Lapa (MG), na Grande BH, onde, por meio de uma fresta de um tijolo da garagem, flagraram o homem de 31 anos se escondendo atrás de um Volkswagen Gol. Ele foi encontrado 9 horas depois do assalto.

Os militares anunciaram a chegada e, segundo o boletim de ocorrência, o homem levantou as mãos dizendo “Perdi, senhor”. Ele foi questionado sobre o crime e admitiu o crime. Ele contou que assaltou a loja com o homem de 25 anos, que também estava na casa.

Conforme os registros, o segundo envolvido pulou os muros da casa e foi encontrado na casa vizinha. Ele tentou se desfazer de parte dos medicamentos, jogando uma sacola com os produtos no telhado de outra residência, mas o material foi pego.

Questionado sobre a arma usada no assalto, ele afirmou que havia jogado um revólver calibre .38 em um lote vago. O armamento foi localizado no meio do mato, ainda municiado.

Acidente com viatura

O terceiro envolvido, de 29 anos, foi encontrado na casa onde mora no bairro Xangri-Lá. Ele tentou fugir em alta velocidade com uma das motos, subindo no passeio, mas bateu de frente com uma viatura policial e caiu. O suspeito ainda tentou escapar a pé, mas foi contido e preso.

As motos usadas na fuga foram apreendidas e foram recuperadas seis canetas injetáveis Ozempic para emagrecimento e frascos de sete tipos de medicamento controlado usado para diabetes. Todo o material roubado foi recuperado. O quarto envolvido na dinâmica do assalto não foi localizado.