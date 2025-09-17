Assine
overlay
Início Gerais
TECNOLOGIA

Sangue colhido em assalto 14 anos atrás leva polícia a identificar suspeito

Trabalho da Seção Técnica de Biologia e Bacteriologia Legal se mostra cada vez mais eficiente por meio de exames de DNA

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
17/09/2025 14:02

compartilhe

Siga no
x
Seção Técnica de Biologia e Bacteriologia Legal da Polícia Civil foi determinante na apuração do crime
Seção Técnica de Biologia e Bacteriologia Legal da Polícia Civil foi determinante na apuração do crime crédito: PCMG

Um exame de DNA, obtido através de resíduos de sangue proporcionou à Polícia Civil a identificação de roubo a uma casa lotérica, em 2011, na cidade de Poço Fundo, no Sul de Minas. O autor, um homem de 36 anos, foi preso e indiciado.

Leia Mais

A tecnologia foi determinante para a solução do caso. Na época, o investigado tinha apenas 22 anos. Ele utilizou uma arma de fogo para ameaçar as vítimas e uma marreta para quebrar a vidraça que protegia a área restrita do estabelecimento, de onde subtraiu dinheiro em espécie.

Só que, ao quebrar o vidro, o homem se feriu, deixando vestígios de sangue, que foram recolhidos e armazenados pela perícia.

Foi verificado, agora, que perfil genético do suspeito constava no Banco de Dados Genéticos da polícia Civil, no Instituto Médico Legal (IML). E a partir dessa constatação, o delegado Éder Neves solicitou um exame pericial de confrontação, que confirmou a compatibilidade entre o DNA coletado na cena do crime e o material genético do investigado.

Para o delegado, “esse inquérito demonstra como o correto isolamento e a coleta de vestígios biológicos, aliados ao avanço tecnológico, são fundamentais para o êxito das investigações criminais”.

Além do delegado Neves, participaram as investigações os Nagib Abdelmur e Rafael Werneck, o perito André Novaes, lotado no Posto de Perícia Integrada de Alfenas, e de especialistas da Seção Técnica de Biologia e Bacteriologia Legal em Belo Horizonte.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

2011 dna furto pcmg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay