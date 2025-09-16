BH: homem que agia no Anchieta é flagrado com painéis e disfarces no carro
Suspeito foi preso no bairro Anchieta, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (16/9). Ele observava veículos e foi denunciado
Um homem que observava veículos em uma rua do bairro Anchieta, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na noite dessa segunda-feira (15/9), levantou suspeitas da Polícia Militar e foi preso com equipamentos utilizados em furtos de carros.
Uma equipe policial patrulhava a região quando recebeu uma denúncia de que o suspeito observava veículos estacionados, às 23h. Os militares seguiram à Rua Cristina e confirmaram a atitude suspeita. Informações preliminares indicam que o suspeito dirigia um Celta prata.
O homem foi abordado e, com ele, foram encontrados equipamentos de furto de veículos, como chaves michas, e peças automotivas como centralinas, paineis e placas. Ele também tinha no veículo itens de disfarce como perucas e boinas.
O homem foi preso e os itens estão sendo contabilizados na 127ª Companhia da Polícia Militar. A ocorrência segue em andamento.
Até o momento, o que foi contabilizado?
-
44 centralinas
-
19 coldes
-
9 paineis
- Placas veiculares
-
Disfarces como peruca e boinas
-
Cheques
-
Dinheiro vivo
Matéria em atualização