CENTRO-SUL DE BH

BH: homem que agia no Anchieta é flagrado com painéis e disfarces no carro

Suspeito foi preso no bairro Anchieta, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (16/9). Ele observava veículos e foi denunciado

Giovanna de Souza
16/09/2025 05:52 - atualizado em 16/09/2025 06:00

Com o homem foram apreendidos itens como chaves mestras e paineis de veículos
Um homem que observava veículos em uma rua do bairro Anchieta, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na noite dessa segunda-feira (15/9), levantou suspeitas da Polícia Militar e foi preso com equipamentos utilizados em furtos de carros.

Uma equipe policial patrulhava a região quando recebeu uma denúncia de que o suspeito observava veículos estacionados, às 23h. Os militares seguiram à Rua Cristina e confirmaram a atitude suspeita. Informações preliminares indicam que o suspeito dirigia um Celta prata.

O homem foi abordado e, com ele, foram encontrados equipamentos de furto de veículos, como chaves michas, e peças automotivas como centralinas, paineis e placas. Ele também tinha no veículo itens de disfarce como perucas e boinas.

O homem foi preso e os itens estão sendo contabilizados na 127ª Companhia da Polícia Militar. A ocorrência segue em andamento.

Até o momento, o que foi contabilizado?

  • 44 centralinas

  • 19 coldes

  • 9 paineis

  • Placas veiculares

  • Disfarces como peruca e boinas

  • Cheques

  • Dinheiro vivo

Matéria em atualização

