CRIME ORGANIZADO

MG: operação tenta impedir expansão do Comando Vermelho na Zona da Mata

Dezoito integrantes de organização criminosa ligada ao Comando Vermelho foram presos durante ação do MPMG em dez cidades da Zona da Mata

Repórter
01/10/2025 16:11

Imagem aérea cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão em cidades da Zona da Mata
Operação Ícaro teve objetivo de desarticular o grupo que buscava expandir sua atuação para o interior do estado crédito: MPMG / Divulgação

Integrantes de uma organização criminosa, ligada ao Comando Vermelho, foram alvo de mandados de prisão e busca e apreensão durante operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), na manhã desta quarta-feira (1º/10). A ação teve foco em cidades da Região da Zona da Mata de Minas Gerais. 

O objetivo da ofensiva, que prendeu 18 pessoas, foi desarticular o grupo que, conforme apurado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), buscava expandir sua atuação para o interior do estado. As decisões judiciais foram cumpridas em dez cidades da Zona da Mata: Astolfo Dutra, Bicas, Coronel Pacheco, Juiz de Fora, Mercês, Muriaé, Pedro Teixeira, Piraúba, Três Corações e Lima Duarte. 

Conforme o MPMG, os investigados foram apontados como integrantes e colaboradores da facção carioca e estariam ligados aos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, homicídio, tortura, lesão corporal e ameaças. 

As investigações conduzidas pelo Gaeco, indicaram que a organização criminosa buscava estruturar bases nos municípios da região As ações, ainda segundo o grupo do Ministério Público, estavam impondo medo à população e fortalecendo a presença da facção em áreas estratégicas para uma expansão orientada. 

Para o MPMG, a operação representa a união das forças de segurança do estado no enfrentamento às facções criminosas que tentam se instalar no interior. “O objetivo é desarticular estruturas ilegais, proteger a sociedade e garantir a aplicação da lei, demonstrando que a sociedade mineira não tolera qualquer tipo de criminalidade”, afirmou o órgão. 

Tópicos relacionados:

comando-vermelho faccoes gaeco minas-gerais mpmg

