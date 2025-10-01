MG: operação tenta impedir expansão do Comando Vermelho na Zona da Mata

Integrantes de uma organização criminosa, ligada ao Comando Vermelho, foram alvo de mandados de prisão e busca e apreensão durante operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), na manhã desta quarta-feira (1º/10). A ação teve foco em cidades da Região da Zona da Mata de Minas Gerais.

O objetivo da ofensiva, que prendeu 18 pessoas, foi desarticular o grupo que, conforme apurado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), buscava expandir sua atuação para o interior do estado. As decisões judiciais foram cumpridas em dez cidades da Zona da Mata: Astolfo Dutra, Bicas, Coronel Pacheco, Juiz de Fora, Mercês, Muriaé, Pedro Teixeira, Piraúba, Três Corações e Lima Duarte.

Conforme o MPMG, os investigados foram apontados como integrantes e colaboradores da facção carioca e estariam ligados aos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, homicídio, tortura, lesão corporal e ameaças.

As investigações conduzidas pelo Gaeco, indicaram que a organização criminosa buscava estruturar bases nos municípios da região As ações, ainda segundo o grupo do Ministério Público, estavam impondo medo à população e fortalecendo a presença da facção em áreas estratégicas para uma expansão orientada.

Para o MPMG, a operação representa a união das forças de segurança do estado no enfrentamento às facções criminosas que tentam se instalar no interior. “O objetivo é desarticular estruturas ilegais, proteger a sociedade e garantir a aplicação da lei, demonstrando que a sociedade mineira não tolera qualquer tipo de criminalidade”, afirmou o órgão.