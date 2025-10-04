Grande BH: soldado da PM de Santa Luzia morre durante perseguição de moto
Thiago Belizar Faustino, de 26 anos, era lotado no 35º Batalhão da Polícia Militar em Santa Luzia (MG). O acidente aconteceu na cidade, na noite de sexta (3)
Uma perseguição policial terminou na morte do soldado da Polícia Militar Thiago Belizar Faustino, de 26 anos, na noite dessa sexta-feira (3/10). Ele era lotado no 35º Batalhão da Polícia Militar em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu às 19h20 na Rua Gama Neto, no bairro Barreiro do Amaral. O soldado, que estava em uma moto, foi lançado contra a parte frontal de uma Fiat Strada e ficou irresponsivo no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e fez manobras de reanimação por 40 minutos no oficial, mas ele não reagiu e morreu no local.
Conforme os registros, o condutor da Strada contou que dirigia na rua quando viu duas motos se aproximando dele, na direção contrária. Uma delas era ocupada por dois suspeitos e a de trás era a ocupada pelo policial. Em certo momento, o condutor da primeira moto fez uma manobra intencional que arremessou o policial contra a caminhonete. Depois disso, fugiu sentido Bairro Kennedy.
Aos militares, o condutor disse que subiu na calçada para evitar o choque, mas não conseguiu evitar a colisão. Ao ver que o motociclista estava no chão, o motorista desceu da caminhonete para prestar socorro e percebeu que ele não estava responsivo. Segundos depois, duas novas motos da PM chegaram à cena.
A perseguição
Segundo o documento policial, um dos militares que chegaram à cena disse que os três estavam na Rua Gama Neto quando ouviram barulhos de motos em alta velocidade. Momentos depois, uma moto passou pela guarnição e aumentou a velocidade, enquanto uma outra vez uma manobra de retorno e seguiu em direção ao bairro Kennedy.
O soldado Belizar, que já estava em cima da própria moto, partiu na perseguição da primeira moto suspeita. Os outros dois ainda não estavam embarcados nas motos próprias, o que causou um atraso de alguns segundos no acompanhamento.
O militar, que não foi identificado, relatou que logo em seguida viu o soldado caído no chão após o acidente.
Cerveja
Aos militares, o motorista da Strada admitiu ter bebido uma lata de cerveja durante o dia. A informação foi confirmada pela esposa dele, que também estava no carro no momento do acidente. Apesar da pouca quantidade ingerida, o homem se recusou a passar pelo teste do bafômetro.
A perícia da Polícia Civil fez os trabalhos de praxe na cena e o corpo do militar foi removido pelo rabecão. O motorista recebeu uma multa de trânsito e foi encaminhado preso à Delegacia da PC em Santa Luzia. Equipes da Polícia Militar seguiram em busca dos motociclistas suspeitos, mas, até o fechamento da ocorrência, nenhuma pessoa foi encontrada.
Luto
O 35° BPM publicou uma nota de pesar nas redes sociais. “Hoje, nossas vozes se unem em um só tom: o silêncio do luto pelo falecimento do Soldado Belizar. Sua ausência deixa um vazio entre familiares, amigos e irmãos de farda, mas sua coragem e dedicação permanecerão como exemplo”, diz trecho da homenagem.
“Que o Eterno confirme os corações enlutados. Descanse em paz, guerreiro”, finaliza a mensagem. Não há informações sobre velório e enterro.