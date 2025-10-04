Grande BH: soldado da PM de Santa Luzia morre durante perseguição de moto

Uma perseguição policial terminou na morte do soldado da Polícia Militar Thiago Belizar Faustino, de 26 anos, na noite dessa sexta-feira (3/10). Ele era lotado no 35º Batalhão da Polícia Militar em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu às 19h20 na Rua Gama Neto, no bairro Barreiro do Amaral. O soldado, que estava em uma moto, foi lançado contra a parte frontal de uma Fiat Strada e ficou irresponsivo no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e fez manobras de reanimação por 40 minutos no oficial, mas ele não reagiu e morreu no local.

Conforme os registros, o condutor da Strada contou que dirigia na rua quando viu duas motos se aproximando dele, na direção contrária. Uma delas era ocupada por dois suspeitos e a de trás era a ocupada pelo policial. Em certo momento, o condutor da primeira moto fez uma manobra intencional que arremessou o policial contra a caminhonete. Depois disso, fugiu sentido Bairro Kennedy.

Aos militares, o condutor disse que subiu na calçada para evitar o choque, mas não conseguiu evitar a colisão. Ao ver que o motociclista estava no chão, o motorista desceu da caminhonete para prestar socorro e percebeu que ele não estava responsivo. Segundos depois, duas novas motos da PM chegaram à cena.

A perseguição

Segundo o documento policial, um dos militares que chegaram à cena disse que os três estavam na Rua Gama Neto quando ouviram barulhos de motos em alta velocidade. Momentos depois, uma moto passou pela guarnição e aumentou a velocidade, enquanto uma outra vez uma manobra de retorno e seguiu em direção ao bairro Kennedy.

O soldado Belizar, que já estava em cima da própria moto, partiu na perseguição da primeira moto suspeita. Os outros dois ainda não estavam embarcados nas motos próprias, o que causou um atraso de alguns segundos no acompanhamento.

O militar, que não foi identificado, relatou que logo em seguida viu o soldado caído no chão após o acidente.

Cerveja

Aos militares, o motorista da Strada admitiu ter bebido uma lata de cerveja durante o dia. A informação foi confirmada pela esposa dele, que também estava no carro no momento do acidente. Apesar da pouca quantidade ingerida, o homem se recusou a passar pelo teste do bafômetro.

A perícia da Polícia Civil fez os trabalhos de praxe na cena e o corpo do militar foi removido pelo rabecão. O motorista recebeu uma multa de trânsito e foi encaminhado preso à Delegacia da PC em Santa Luzia. Equipes da Polícia Militar seguiram em busca dos motociclistas suspeitos, mas, até o fechamento da ocorrência, nenhuma pessoa foi encontrada.

Luto

O 35° BPM publicou uma nota de pesar nas redes sociais. “Hoje, nossas vozes se unem em um só tom: o silêncio do luto pelo falecimento do Soldado Belizar. Sua ausência deixa um vazio entre familiares, amigos e irmãos de farda, mas sua coragem e dedicação permanecerão como exemplo”, diz trecho da homenagem.

“Que o Eterno confirme os corações enlutados. Descanse em paz, guerreiro”, finaliza a mensagem. Não há informações sobre velório e enterro.