CENA DE FILME

Perseguição policial em BH: vídeo mostra carro ‘voando’ no Barreiro

Suspeito de 20 anos estava em veículo roubado e foi preso depois de perder o controle em cena digna de filme; perseguição aconteceu na Região do Barreiro, em BH

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
30/09/2025 09:27

Carro decola no Barreiro, em BH
Carro decola no Barreiro, em BH crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um vídeo impressionante mostra um Fiat Argo decolando durante perseguição policial no Bairro Cardoso, Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na madrugada desse domingo (28).

De acordo com a Polícia Militar, o motorista de 20 anos desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo passa em um morro e chega a "levantar voo", enquanto a viatura que vinha atrás manteve um voo mais baixo.

Pessoas que estavam próximas se assustaram com a cena e a manobra arriscada do fugitivo. O carro havia sido roubado de um homem de 36 anos. Na abordagem, foram encontrados com o suspeito uma chave de fenda e um módulo de injeção eletrônica.

Durante a perseguição, os militares afirmam que o motorista desrespeitou várias normas de trânsito, furando sinais, ignorando placas e colocando pedestres e motoristas em risco.

Ao passar "voando" pela Avenida Barão de Monte Alto, o autor do crime perdeu o controle, bateu no meio-fio e subiu no passeio com o veículo. Ele foi preso e levado para a Delegacia da Polícia Civil. O carro foi removido ao depósito.

Tópicos relacionados:

barreiro bh carro perseguicao policial

