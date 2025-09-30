Perseguição policial em BH: vídeo mostra carro ‘voando’ no Barreiro
Suspeito de 20 anos estava em veículo roubado e foi preso depois de perder o controle em cena digna de filme; perseguição aconteceu na Região do Barreiro, em BH
Um vídeo impressionante mostra um Fiat Argo decolando durante perseguição policial no Bairro Cardoso, Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na madrugada desse domingo (28).
De acordo com a Polícia Militar, o motorista de 20 anos desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo passa em um morro e chega a "levantar voo", enquanto a viatura que vinha atrás manteve um voo mais baixo.
Pessoas que estavam próximas se assustaram com a cena e a manobra arriscada do fugitivo. O carro havia sido roubado de um homem de 36 anos. Na abordagem, foram encontrados com o suspeito uma chave de fenda e um módulo de injeção eletrônica.
Durante a perseguição, os militares afirmam que o motorista desrespeitou várias normas de trânsito, furando sinais, ignorando placas e colocando pedestres e motoristas em risco.
Ao passar "voando" pela Avenida Barão de Monte Alto, o autor do crime perdeu o controle, bateu no meio-fio e subiu no passeio com o veículo. Ele foi preso e levado para a Delegacia da Polícia Civil. O carro foi removido ao depósito.