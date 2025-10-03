Assine
BATIDA FEIA

Motociclista bate de frente com caminhão

Jovem de 20 anos sofreu cortes pelo corpo e teve grave laceração no rosto. Imagem mostra motocicleta destruída

Wellington Barbosa
03/10/2025 09:37

motocicleta destruída no chão
Acidente entre motociclista e caminhão aconteceu em Varginha crédito: CBMMG/Divulgação

Um motociclista de 20 anos ficou ferido após bater de frente contra um caminhão nessa quinta-feira (2/10), em Varginha (MG), no Sul de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), testemunhas relataram que o jovem tentava fazer uma ultrapassagem quando colidiu frontalmente com o veículo de carga que seguia no sentido oposto.

A vítima sofreu cortes pelo corpo e uma grave laceração no rosto. Ela foi atendida pela Polícia Municipal, imobilizada pelos bombeiros e encaminhada ao Hospital Bom Pastor pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que a motocicleta ficou bastante destruída com o impacto da batida. A perícia esteve no local e as causas do acidente serão apuradas.

motocicleta destruída
É possível ver que a motocicleta ficou bastante destruída com o impacto da batida CBMMG/Reprodução

Tópicos relacionados:

acidente caminhao ferido minas-gerais moto motocicleta motociclista

