Pesquisadores da UFMG desenvolvem piso que transforma passos em energia

Pesquisadores da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), sob coordenação do professor Antônio Ávila, desenvolveram um piso inteligente para gerar energia elétrica por meio da captura da energia gerada pelas pisadas das pessoas. Os microgeradores serão colocados embaixo dos pisos dos restaurantes universitários.

O professor afirma que o projeto é baseado no conceito de “colheita de energia”. O coordenador explica que o piso inteligente combina a utilização de sensores piezoelétricos com metaestruturas, desenvolvidas pelo grupo de pesquisadores e fabricadas com impressoras 3D, responsáveis por garantir a compressão uniforme.

“Quando a pessoa pisa e faz pressão nesse piso com os protótipos de microgeradores que criamos, a pisada comprime o sistema piezoelérico, que gera a energia. A diferença para tecnologias já existentes é que, nos nossos microgeradores, em vez de vibrar o sensor piezoelétrico, vamos comprimi-lo por meio da pisada. Para isso, desenvolvemos uma metaestrutura que garante um melhor aproveitamento do movimento de pisada”, explicou Antônio Ávila. A energia gerada será armazenada em baterias.

Para o piso inteligente, serão necessárias dezenas de sensores acompanhados das metaestruturas.

Protótipo de metaestrutura desenvolvida pelos pesquisadores da UFMG Reprodução Jebs Lima / UFMG

Sustentabilidade

Antônio Ávila afirma que a ideia do projeto é criar um sistema sustentável e inovador. O professor também diz que o custo do protótipo é barato, pois cada pastilha piezoelétrica sai por cerca de R$ 1.

“Estamos falando de uma produção pequena de energia, que vai depender da quantidade de usuários do restaurante. Em um primeiro momento, a intenção é reduzir o custo de iluminação do ambiente. Mas, no futuro, ao criarmos estratégias para armazenar essa energia produzida em baterias, ela poderá ser usada para outros fins”, afirma o docente.

