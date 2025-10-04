Assine
overlay
Início Gerais
METANOL MG

Minas registra primeiro caso de suspeita de intoxicação por metanol

A informação foi publicada pelo Ministério da Saúde neste sábado (4/10)

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
04/10/2025 17:24 - atualizado em 04/10/2025 18:27

compartilhe

SIGA
x
O metanol é inflamável e incolor e tem grande potencial de intoxicação
O metanol é inflamável e incolor e tem grande potencial de intoxicação crédito: Reprodução/Freepik

Minas Gerais registra o primeiro caso de suspeita de intoxicação por metanol, de acordo com informações publicadas pelo Ministério da Saúde neste sábado (4/10). 

Leia Mais

A pasta relatou ao Estado de Minas que a notificação foi registrada em Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce. 

A população do município é de 12.788 pessoas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2022. A cidade tem 624,047 km² de área.

O Estado de Minas entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde para mais informações e aguarda retorno. A reportagem também pediu posicionamento da Prefeitura de Santa Maria do Suaçuí.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem, ao todo, 127 casos de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, sendo 11 confirmados e 116 em investigação. 

Do total de casos, 104 são em São Paulo (11 confirmados e 93 em investigação); sete em investigação em Pernambuco; quatro em investigação no Mato Grosso do Sul; dois sendo investigados na Bahia, no Goiás e no Paraná, cada; e um no Distrito Federal, em Roraima, em Minas Gerais, no Mato Grosso, no Espírito Santo e no Piauí, cada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda segundo informações publicadas pelo Ministério da Saúde neste sábado, dentre os registros, 12 são de óbitos, sendo um confirmado no estado de São Paulo e 11 em investigação.

Tópicos relacionados:

intoxicacao metanol minas-gerais saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay