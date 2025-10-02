Alerta do metanol leva clubes de BH a suspenderem venda de destilados

Pelo menos três clubes da capital mineira resolveram suspender temporariamente a venda de bebidas destiladas, como gin, vodca, uísque e cachaça. A medida se deu em meio à crescente preocupação com casos de intoxicação relacionados ao consumo de destilados adulterados com metanol no país. A venda de outras bebidas alcoólicas, como cerveja e vinho, continua normal.



O Minas Tênis Clube foi o primeiro a aderir a suspensão em todas as unidades. No comunicado aos associados, a instituição ressaltou que a medida busca preservar a saúde de seus frequentadores, sem afetar a venda de cervejas e vinhos.



Ainda na noite de ontem (1º/10), após uma reunião da diretoria, o Mackenzie Esporte Clube também decidiu suspender por tempo indeterminado a venda de bebidas alcóolicas destiladas. "Em razão dos recentes casos de bebidas adulteradas com metanol no estado de São Paulo, a diretoria decidiu como medida de segurança suspender a venda de destiladas em todos os bares do clube".

Outro clube que aderiu à restrição foi o Iate Tênis Clube. A direção do estabelecimento destacou que a suspensão é uma resposta às denúncias de falsificação divulgadas pela imprensa e que o momento exige cautela.

A medida preventiva, que surgiu nos clubes de São Paulo, vem ganhando força no Brasil. Como forma de prevenção, a Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais (Fecemg) recomendou a todos os associados a interrupção imediata da venda de bebidas destiladas.

“Estamos acompanhando de perto essa situação e, após os recentes casos em São Paulo e Pernambuco, apoiamos a suspensão temporária da venda dessas bebidas como forma de prevenção”, afirmou o presidente da federação, Marcolino de Oliveira Pinto Júnior.

Mortes e preocupação com metanol

Dados do Ministério da Saúde mostram que, até o momento, um óbito por metanol foi confirmado em São Paulo. O Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) recebeu a notificação de 43 casos por intoxicação por metanol no país, sendo 39 em São Paulo, com dez confirmados e 29 em investigação e quatro casos em investigação em Pernambuco.



O número é considerado alarmante, tornou o atual cenário atípico. O Brasil contabilizava cerca de 20 casos de intoxicação por metanol ao longo de todo um ano.



“Nós estamos diante de uma situação anormal e diferente de tudo o que consta na nossa série histórica em relação à intoxicação por metanol no país. A entrada da Polícia Federal no plano se deve à suspeita de envolvimento de uma organização criminosa relacionada à adulteração de bebidas”, reforçou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.



Em Minas, o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, afirmou nessa quarta-feira (º1/10) que não há casos de suspeita de intoxicação por metanol no estado até o momento.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice