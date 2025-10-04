Autor de homicídio é atingido pelo próprio colega e morre durante o crime

Dois homens, de 26 e 27 anos, foram encontrados mortos em uma residência em Timóteo (MG), Vale do Rio Doce, pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na noite dessa sexta-feira (3/10). De acordo com levantamentos preliminares da corporação, uma das vítimas, de 26, era o alvo do crime, e o outro homem morto seria um dos autores, que foi atingido sem querer pelo próprio comparsa.

A corporação foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo no Bairro Ana Malaquias, em Timóteo. Investigações iniciais da PMMG apontam que o morador do imóvel, de 26 anos, foi surpreendido por três indivíduos dentro de um veículo prata. Dois deles teriam descido do automóvel e efetuado os disparos contra o homem.

Na execução do homicídio, um dos autores teria atingido o outro, de 27 anos, que morreu no local. Na residência, os militares se depararam com as duas vítimas caídas na garagem, e com uma arma de fogo tipo pistola calibre .40, municiada com cinco cartuchos intactos.

Os policiais também encontraram uma porção de substância semelhante à cocaína e um carregador de bateria de tornozeleira eletrônica pertencente ao morador da residência, que tinha passagens por homicídio, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e outros delitos. Ainda segundo a corporação, a outra vítima também tinha passagem por tráfico de drogas, furto e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a PMMG, a perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais foi ao local e recolheu os materiais encontrados. Os corpos foram removidos pela funerária responsável após a liberação pericial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

