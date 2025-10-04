Assine
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Mulher procura delegacia após agressões e ameaças; ex é preso em flagrante

Vítima estava com hematomas que provavam agressões que sofreu em dias anteriores. O caso foi registrado em Andradas, no Sul de Minas

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
04/10/2025 10:19

Vítima relatou episódios de agressão e recebeu mensagens de ameaça que recebeu ao mesmo tempo em que conversava com os policiais
Vítima relatou episódios de agressão e recebeu mensagens de ameaça que recebeu ao mesmo tempo em que conversava com os policiais

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, procurou a delegacia de Andradas (MG), no Sul do estado, na manhã dessa sexta-feira (3/10), para pedir medidas protetivas contra o ex-companheiro. Enquanto era atendida pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o homem enviava mensagens com novas ameaças.

De acordo com a PC, a vítima apresentava marcas pelo corpo causadas por episódios de agressões que sofreu em dias anteriores. Conforme os relatos e constatações, ela foi vítima de violência física e psicológica.

Leia Mais

Diante da situação, equipes da PCMG, com apoio da Polícia Militar (PMMG), saíram em busca do suspeito. O suspeito, de 44 anos, foi encontrado em casa e preso em flagrante. 

Após os procedimentos na delegacia, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem para apurar também o crime de lesão corporal.

O que é violência física?

  • Espancar

  • Atirar objetos, sacudir e apertar os braços

  • Estrangular ou sufocar

  • Provocar lesões


O que é violência psicológica?

  • Ameaçar

  • Constranger

  • Humilhar

  • Manipular

  • Proibir de estudar, viajar ou falar com amigos e parentes

  • Vigilância constante

  • Chantagear

  • Ridicularizar

  • Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sanidade (gaslighting)

Como denunciar violência contra mulheres?

  • Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

  • Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

Locais de atendimento e acolhimento às mulheres

  • Centros de Referência da Mulher

  • Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania.

