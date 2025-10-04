Mulher procura delegacia após agressões e ameaças; ex é preso em flagrante
Vítima estava com hematomas que provavam agressões que sofreu em dias anteriores. O caso foi registrado em Andradas, no Sul de Minas
Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, procurou a delegacia de Andradas (MG), no Sul do estado, na manhã dessa sexta-feira (3/10), para pedir medidas protetivas contra o ex-companheiro. Enquanto era atendida pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o homem enviava mensagens com novas ameaças.
De acordo com a PC, a vítima apresentava marcas pelo corpo causadas por episódios de agressões que sofreu em dias anteriores. Conforme os relatos e constatações, ela foi vítima de violência física e psicológica.
Diante da situação, equipes da PCMG, com apoio da Polícia Militar (PMMG), saíram em busca do suspeito. O suspeito, de 44 anos, foi encontrado em casa e preso em flagrante.
Após os procedimentos na delegacia, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem para apurar também o crime de lesão corporal.
O que é violência física?
-
Espancar
-
Atirar objetos, sacudir e apertar os braços
-
Estrangular ou sufocar
-
Provocar lesões
O que é violência psicológica?
-
Ameaçar
-
Constranger
-
Humilhar
-
Manipular
-
Proibir de estudar, viajar ou falar com amigos e parentes
-
Vigilância constante
-
Chantagear
-
Ridicularizar
-
Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sanidade (gaslighting)
Como denunciar violência contra mulheres?
-
Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.
-
Em casos de emergência, ligue 190.
Onde procurar ajuda
A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.
Locais de atendimento e acolhimento às mulheres
-
Centros de Referência da Mulher
-
Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania.