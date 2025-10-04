Mulher procura delegacia após agressões e ameaças; ex é preso em flagrante

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, procurou a delegacia de Andradas (MG), no Sul do estado, na manhã dessa sexta-feira (3/10), para pedir medidas protetivas contra o ex-companheiro. Enquanto era atendida pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o homem enviava mensagens com novas ameaças.

De acordo com a PC, a vítima apresentava marcas pelo corpo causadas por episódios de agressões que sofreu em dias anteriores. Conforme os relatos e constatações, ela foi vítima de violência física e psicológica.

Diante da situação, equipes da PCMG, com apoio da Polícia Militar (PMMG), saíram em busca do suspeito. O suspeito, de 44 anos, foi encontrado em casa e preso em flagrante.

Após os procedimentos na delegacia, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem para apurar também o crime de lesão corporal.

O que é violência física?

Espancar

Atirar objetos, sacudir e apertar os braços

Estrangular ou sufocar

Provocar lesões



O que é violência psicológica?

Ameaçar

Constranger

Humilhar

Manipular

Proibir de estudar, viajar ou falar com amigos e parentes

Vigilância constante

Chantagear

Ridicularizar

Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sanidade (gaslighting)

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

