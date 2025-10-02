Jovem entrega armas do pai à PM após ser ameaçado por ele

Um jovem de 20 anos procurou a Polícia Militar em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, para entregar armas do pai após alegar ter sido ameaçado. Nessa quarta (01/09). ele levou uma pistola calibre 7,65, um revólver calibre .38 e centenas de munições.

A ameaça aconteceu no dia (16/9), quando, segundo o rapaz, uma discussão com o pai terminou com ele sendo ameaçado com uma arma calibre .22. Com medo, ele deixou a casa levando outras armas do pai, já que sabia onde elas estavam guardadas.

No entanto, ainda segundo o jovem, o revólver calibre .22 usado na ameaça continua na residência do homem, no distrito de Santo Antônio do Porto.

Equipes do Tático Móvel foram até a residência e, em conversa com o pai, ele assumiu a propriedade das armas entregues pelo filho e confirmou que tinha o revólver calibre .22, mas disse que havia devolvido a arma ao filho de quem comprou, por não ter gostado do desempenho do armamento.

Pai e filho foram levados à Delegacia da Polícia Civil. O jovem responderá por porte ilegal de arma de fogo, por ter mantido o armamento desde o dia 16 de setembro até entregá-lo à PM, e o pai por posse ilegal, já que admitiu ser proprietário das armas sem registro.