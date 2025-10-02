Assine
overlay
Início Gerais
GOVERNADOR VALADARES

Jovem entrega armas do pai à PM após ser ameaçado por ele

Ameaça aconteceu em uma briga entre os dois; pai e filho foram levados para a delegacia e um responderá por porte ilegal e o outro por posse sem registro

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
02/10/2025 13:31

compartilhe

SIGA
x
Com medo, ele deixou a casa levando outras armas do pai, que sabia onde estavam guardadas
Com medo, ele deixou a casa levando outras armas do pai, que sabia onde estavam guardadas crédito: Reprodução/PMMG

Um jovem de 20 anos procurou a Polícia Militar em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, para entregar armas do pai após alegar ter sido ameaçado. Nessa quarta (01/09). ele levou uma pistola calibre 7,65, um revólver calibre .38 e centenas de munições.

A ameaça aconteceu no dia (16/9), quando, segundo o rapaz, uma discussão com o pai terminou com ele sendo ameaçado com uma arma calibre .22. Com medo, ele deixou a casa levando outras armas do pai, já  que sabia onde elas estavam guardadas.

No entanto, ainda segundo o jovem, o revólver calibre .22 usado na ameaça continua na residência do homem, no distrito de Santo Antônio do Porto.

Leia Mais

Equipes do Tático Móvel foram até a residência e, em conversa com o pai, ele assumiu a propriedade das armas entregues pelo filho e confirmou que tinha o revólver calibre .22, mas disse que havia devolvido a arma ao filho de quem comprou, por não ter gostado do desempenho do armamento.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pai e filho foram levados à Delegacia da Polícia Civil. O jovem responderá por porte ilegal de arma de fogo, por ter mantido o armamento desde o dia 16 de setembro até entregá-lo à PM, e o pai por posse ilegal, já que admitiu ser proprietário das armas sem registro.

Tópicos relacionados:

armas crime governador-valadares minasgerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay