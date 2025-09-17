Homem é detido por exibir armas de fogo em via pública

Um homem de 49 anos foi detido por exibir armas de fogo para populares em São Sebastião de Baixo, distrito do município de Periquito (MG), no Vale do Rio Doce, nessa terça (16). Ao ser questionado pela polícia, o homem confessou ter feito o consumo de bebida alcoólica.

Segundo a Polícia Militar, foi realizada uma busca na caminhonete do autor do crime, onde foram encontradas dezessete munições, uma espingarda e cinco carregadores de espingarda. Também foi encontrada uma pistola calibre 380 carregada e um carregador adicional escondidos atrás de uma mureta na calçada, a aproximadamente 50 metros do local da abordagem.

Ao ser questionado pela polícia, o suspeito confirmou ser o dono da arma, mas disse não saber como o armamento foi parar lá.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem também alegou ter o Certificado de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), que permite adquirir, registrar, transportar e manter armas de fogo de uso permitido ou restrito, bem como munições. A documentação referente aos armamentos localizados foi apresentada e o autor do crime foi encaminhado à unidade de saúde de Periquito, sendo liberado em seguida.